Суд не стал выпускать подозреваемого в подготовке теракта в военкомате Екатеринбурга

Мужчина был задержан УФСБ по Свердловской области. Причиной стало то, что силовики получили информацию о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова». С их помощью, по данным силовиков, он планировал поджечь один из военкоматов Екатеринбурга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Кроме того, силовики искали возможных подельников задержанного.