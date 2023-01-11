Суд не стал выпускать подозреваемого в подготовке теракта в военкомате Екатеринбурга

Ранее решение было вынесено Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Однако оно было обжаловано в Свердловском областном суде. В последнем решение оставили без изменений, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Мужчина был задержан УФСБ по Свердловской области. Причиной стало то, что силовики получили информацию о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова». С их помощью, по данным силовиков, он планировал поджечь один из военкоматов Екатеринбурга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Кроме того, силовики искали возможных подельников задержанного.