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Суд не стал выпускать подозреваемого в подготовке теракта в военкомате Екатеринбурга

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Суд в Екатеринбурге отказался выпускать на свободу из СИЗО Михаила Никитина. Мужчина, по версии силовиков, планировал устроить теракт в военкомате.

Ранее решение было вынесено Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Однако оно было обжаловано в Свердловском областном суде. В последнем решение оставили без изменений, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Мужчина был задержан УФСБ по Свердловской области. Причиной стало то, что силовики получили информацию о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова». С их помощью, по данным силовиков, он планировал поджечь один из военкоматов Екатеринбурга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Кроме того, силовики искали возможных подельников задержанного.

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