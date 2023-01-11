Трое детей сгорели заживо во время пожара в частном доме в Камышлове

По прибытии на место спасатели установили, что площадь возгорания составляет 48 квадратных метров. Пламя было открытым.
Во время тушения внутри дома были обнаружены тела троих несовершеннолетних. Огонь локализовать к 19:05. Еще через три минуты было ликвидировано открытое горение, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
На данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. На мечте находятся 14 пожарные и четыре единицы техники. Причину произошедшего установят дознаватели и следственные органы.