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Трое детей сгорели заживо во время пожара в частном доме в Камышлове

Сегодня, 16:45
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Камышлове

Трое детей погибли в результате пожара, который произошел в Камышлове вечером 11 января. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Высокая спасатели получили в 18:33.

По прибытии на место спасатели установили, что площадь возгорания составляет 48 квадратных метров. Пламя было открытым.

Во время тушения внутри дома были обнаружены тела троих несовершеннолетних. Огонь  локализовать к 19:05. Еще через три минуты было ликвидировано открытое горение, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. На мечте находятся 14 пожарные и четыре единицы техники. Причину произошедшего установят дознаватели и следственные органы.

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