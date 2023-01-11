Труп с отрезанной кистью найден на Эльмаше в Екатеринбурге

По словам очевидицы, труп был упакован в мешок. Она также рассказала, что вокруг тела было много крови.
Напомним, в лесополосе был обнаружен труп 30-летнего жителя Асбеста. Мужчина пропал 3 января 2023 года. У мужчины была татуировка в виде иероглифов. Также сообщалось, что он мог передвигаться на ВАЗ-2112. Подробности гибели пропавшего на данный момент не оглашаются.
Также в новогоднюю ночь под Березовским пропала 18-летняя девушка. На момент пропажи на ней была надета куртка темно-синего цвета, черные легинсы, черные ботинки и шапка.