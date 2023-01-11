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Труп с отрезанной кистью найден на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
В районе Эльмаш в Екатеринбурге утром 11 января был обнаружен труп с отрезанной кистью. На месте работали полиция и медики скорой помощи.

По словам очевидицы, труп был упакован в мешок. Она также рассказала, что вокруг тела было много крови.

Напомним, в лесополосе был обнаружен труп 30-летнего жителя Асбеста. Мужчина пропал 3 января 2023 года. У мужчины была татуировка в виде иероглифов. Также сообщалось, что он мог передвигаться на ВАЗ-2112. Подробности гибели пропавшего на данный момент не оглашаются.

Также в новогоднюю ночь под Березовским пропала 18-летняя девушка. На момент пропажи на ней была надета куртка темно-синего цвета, черные легинсы, черные ботинки и шапка.

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