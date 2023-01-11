Уголовное дело возбудят после оставления детей на морозе в Свердловской области

Предварительно известно о кондукторе одного из междугородних автобусов, которая не пустила мальчиков в мороз - 30 в автобус. Произошло это из-за того, что женщина не захотела пускать детей в салон из-за посадки в транспорт не с той остановки, где были куплены билеты, сообщает пресс-служба ведомства.
Узнав об этом, представители следственного комитета организовали проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих качеству).
Свердловскому главе СУ СК М.В. Богинскому поручено возбудить уголовное дело и отчитаться о проделанной работе. Дело поставлено на особый контроль федерального СК.
Ранее сообщалось, что двоих воспитанников спортшколы не впустили в автобус. Поэтому они не смогли уехать из Екатеринбурга в Щадринск. Они возвращались после каникул на занятия. По словам родителей, пассажиры вступились за мальчиков, но контролер остался при своем.