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В оскорблении полицейского обвиняют жительницу села под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Уроженку села Краснополье Пригородного района Нижнего Тагила обвиняют в оскорблении полицейского.

На обвиняемую завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление полицейского), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что 18 октября 2022 года женщина, будучи дома в селе Мурзинка, в одиночку пила алкоголь. После вместе с мужем и ребенком она поехала в гости к бабушке в село Краснополье.

Приехав туда, женщина обнаружила внимание на полицейскую машину, стоящую неподалеку от дома бабушки. В автомобиле находился участковый. Селянка узнала в нем полицейского, который в прошлом составлял на нее административный протокол за ненадлежащее воспитание детей.

Вспомнив этот факт, женщина подошла к участковому. Он сделал ей замечание в связи с нетрезвым нахождением на общественной территории. Также он сказал, что за такое правонарушение он может составить на нее административный протокол.

Женщина разозлилась и обругала матом участкового в присутствии других людей. Далее на нее завели уголовное дело. Женщина признала свою вину. Дело направлено в суд.

Напомним, что в июле 2022 года житель Нижнего Тагила набросился с кулаками на полицейского. В результате ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. ЧП произошло в отделении полиции, куда мужчину привели для составления административного протокола за нахождение нетрезвым на общественных территориях. Во время его составления мужчина стал вести себя агрессивно и размахивать кулаками.

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