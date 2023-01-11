В оскорблении полицейского обвиняют жительницу села под Нижним Тагилом

Напомним, что в июле 2022 года житель Нижнего Тагила набросился с кулаками на полицейского. В результате ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. ЧП произошло в отделении полиции, куда мужчину привели для составления административного протокола за нахождение нетрезвым на общественных территориях. Во время его составления мужчина стал вести себя агрессивно и размахивать кулаками.