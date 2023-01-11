В РФ создается Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Центр займется формированием перечня национальных стандартов халяль в РФ с учетом международных норм. Это позволит уменьшить расходы российских производителей на сертификацию за счет признания национальных сертификатов другими странами. Работа центра будет включать стандартизацию, сертификацию, проверку качества, а также рекламу продукции халяль на внутреннем рынке РФ и за рубежом. Об этом сообщили newsnn.
Как заявил советник президента РФ Антон Кобяков, совместные усилия Росконгресса и Роскачества в этой области дадут возможность в рамках ПМЭФ-2023 представить отечественную сертифицированную халяльную продукцию гостям форума, а также обсудить вопросы, касающиеся экономической составляющей, в том числе методы популяризации таких товаров, укрепить взаимодействие РФ с государствами и международными организациями исламского мира.
Оборот мировой индустрии халяль сегодня превышает 2 трлн долларов США. Это стремительно развивающееся направление, темпы роста которого достигают 5% в год. Мусульманское население непрерывно растет, и это приведет к тому, что примерно через 2 года доля продукции халяль составит минимум 20% от общего объема изготовленной в мире.
Как рассказал глава АНО «Российская система качества» Максим Протасов, в течение трех лет наша страна смогла вдвое увеличить экспорт продукции, отвечающей стандарту халяль. По прогнозам, экспорт отечественного халяля в арабские страны из РФ в будущем году составит 400 млн долларов, а к 2030-му — 700 млн. Работа нового центра компетенций, по мнению эксперта, будет способствовать повышению доверия к халяльной продукции со стороны российских и зарубежных потребителей.
Специалисты разработают методологию изготовления халяльных продуктов, которая позволит поднять их безопасность и качество до уровня, принятого в главных секторах пищевой промышленности.