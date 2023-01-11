В РФ создается Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Как рассказал глава АНО «Российская система качества» Максим Протасов, в течение трех лет наша страна смогла вдвое увеличить экспорт продукции, отвечающей стандарту халяль. По прогнозам, экспорт отечественного халяля в арабские страны из РФ в будущем году составит 400 млн долларов, а к 2030-му — 700 млн. Работа нового центра компетенций, по мнению эксперта, будет способствовать повышению доверия к халяльной продукции со стороны российских и зарубежных потребителей.