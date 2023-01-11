Велосипед за 150 тысяч угнал житель Екатеринбурга у олимпийского чемпиона

Известно, что злоумышленник с мая по июнь крал чужие велосипеды, а одним из потерпевших стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. 3 июня 2022 года у его был похищен велосипед «Specialized» за 150 тысяч рублей. Транспортное средство обвиняемый увез из подъезда. Велосипед был пристегнут, но провод он прокусил плоскогубцами.