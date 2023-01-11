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Велосипед за 150 тысяч угнал житель Екатеринбурга у олимпийского чемпиона

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге приговор вынесен мужчине, укравшему четыре велосипеда общей стоимостью 287 тысяч рублей.

Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что злоумышленник с мая по июнь крал чужие велосипеды, а одним из потерпевших стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. 3 июня 2022 года у его был похищен велосипед «Specialized» за 150 тысяч рублей. Транспортное средство обвиняемый увез из подъезда. Велосипед был пристегнут, но провод он прокусил плоскогубцами.

Виновному назначили 2,6 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в Ревде местный житель сумел угнать 17 велосипедов на общую сумму примерно 227 тысяч рублей. Все это он проделал за полгода. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные кражи.

Рецидивист из Ревды украл 17 велосипедов
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Приговор#Велосипеды#Велосипед#Екатеринбург
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