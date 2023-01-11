Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике впервые пройдут в Каменске-Уральском

Ранее тяжелоатлет из Нижнего Тагила занял 1 место на федеральном первенстве. Егор Климонов демонстрировал силу в весовой категории 96 килограмм. Победитель признается, что чемпионский титул дался ему тяжело: во время выступления в глазах мужчины темнело, он несколько раз не мог совладать с собой и терял концентрацию. Из-за возникших проблем тагильчанин не побил всероссийский рекорд, хоть и стал в состязаниях первым.