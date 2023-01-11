Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике впервые пройдут в Каменске-Уральском

Со слов президента Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Владимира Мельника, юные спортсмены будут бороться за 20 наборов медалей. Зрителей ждут выступления 3-х возрастных групп (от 10 до 12, от 13 до 15, от 15 до 17 лет) и яркое шоу: на состязания приедут 9 кандидатов в мастера спорта и 13 человек с 1 разрядом. В Каменске-Уральском чемпионы смогут получить звание мастера спорта, выполнив нормативы.
В состязаниях, вдохновленных свердловским тренером Станиславом Иглиным, участвует 22 девушки и 118 молодых людей. Старт мероприятия — в 11:00 13-го января. Свердловскую область представят 54 ребенка, сообщает Федерация тяжелой атлетики. На данный момент известно, что спортсмены прибудут из следующих регионов страны: Оренбургской, Курганской, Челябинской, Омской, Липецкой областей и из ХМАО-Югры.
Ранее тяжелоатлет из Нижнего Тагила занял 1 место на федеральном первенстве. Егор Климонов демонстрировал силу в весовой категории 96 килограмм. Победитель признается, что чемпионский титул дался ему тяжело: во время выступления в глазах мужчины темнело, он несколько раз не мог совладать с собой и терял концентрацию. Из-за возникших проблем тагильчанин не побил всероссийский рекорд, хоть и стал в состязаниях первым.