«Вынесли 500 ведер воды»: затопило магазин по Строителей в Нижнем Тагиле

Во время закрытия магазина, около 18:00 вечера сотрудники обнаружили, что по периметру магазины сочится вода. Диспетчер аварийной службы принял заявку и отправил на место слесарей.
Они достаточно быстро приехали и также достаточно быстро уехали. Заверили нас, что в подвале сухо, — вспоминает директор магазина Лариса Пентегова в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Через час-полтора воды стало прибывать все больше и больше. Во время повторного звонка в аварийную службу диспетчер заверил, что нужно искать протечку внутри помещения, либо вокруг дома.
Прислали еще специалистов из «Тагилэнерго», с их стороны все сухо, вода-то бежит холодная. Вода прибывает и прибывает. Во время следующего звонка в аварийную службу даже пригрозили, что за ложный вызов можно понести ответственность. Но это не просто ручеек, это 4-5 см воды, почти по щиколотку, — поясняет Лариса Пентегова.
В 22:00 часа аварийная служба приехала вновь, провела совместный с сотрудниками магазина осмотр подвала, показав, что там действительно сухо.
В 00:00 случилось рождественское, как я говорю, чудо — вода перестала прибывать. Помощники вынесли из магазина около 500 ведер воды. Мы уехали в четвертом часу ночи, — рассказывает директор.
Утром 7 января сотрудники магазина наводили порядок, устраняли последствия потопа. Около 12 часов дня они поняли, что вода прибывает вновь. Начались повторные переговоры с аварийной службой, вспоминает Лариса Пентегова. Женщина говорит, что слесаря вариант забитых колодцев отмели сразу, даже предлагали вместе посмотреть на то, что такой причины нет.
Однако проблема решилась тогда, когда на месте поработали сотрудники ООО «Водоканал-НТ» — они прочистили близлежащие колодцы от засора.
Заявка поступила 7 января в 14:47, выполнили ее в этот же день в 16:50, откопали два колодца и устранили засор, ничего сверхъестественного не произошло, — сообщили в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».
Кроме того, в ресурсоснабжающей организации предположили, что вода не принадлежит сетям ООО «Водоканал-НТ».
Скорей всего, это не наша вода. Слишком чистая для канализации. Мы прочищали канализационные колодцы. Скорей всего, у них прорвало и вызвали аварийку, чтобы исключить канализацию. Магазин на первом этаже, может, есть спуск и в цоколь. Утечек на ХВС у нас не было, заявку по канализации выполнили сразу, проблема была на внутридомовых сетях, — отметили в ООО «Водоканал-НТ».
Директор управляющей компании «Управдом НТ» Евгений Маруков заверил, что аварии на момент инцидента на внутридомовых сетях не было.
Авария на внутридомовых сетях на момент вызова аварийных служб отсутствовала. Жалоб от жильцов об отсутствии холодной воды также не было. Мы вывели людей, которые еще раз давали телефонограмму в «Водоканал». До этого мы делали телефонограмму через ЕДДС и аварийную службу. Обычно задержка по заявке составляет около трех дней. Кто-то пробу брал, нюхал? Когда вода сочится через фундамент, вода будет без фекалий, — отметил директор управляющей компании корреспонденту TagilCity.ru.
Не обошлось без ущерба. По словам Ларисы Пентеговой, у нее и у продавца из-за незапланированной физической нагрузки от подъема ведер пострадали спины. Дискомфорт добавляли промокшая насквозь одежда и необходимость выходить на холод в -26°C.
Лично мне нужно проходить сеанс массажа, спина не гнется. Продавцу точно так же. Людям, которые мне помогали, я должна буду заплатить за то, что они вытаскали столько ведер, — поясняет директор.
Кроме того, по всей видимости, придется менять витрины.
Витрины сделаны из ДСП, они уже начали расслаиваться. Простояли сутки в воде, что будет дальше, я не знаю. Товар, находящийся на полу, мы успели вынести. Сколько сейчас стоят витрины, я не знаю, финансовый ущерб пока сказать не могу. Но мне говорят, что витрину ДСП, которая простояла сутки в воде, можно выкидывать сразу, — рассказала директор магазина.
В настоящее время после вызова «Водоканала» магазин «ЛаЛен» больше не топит.