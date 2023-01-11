«Вынесли 500 ведер воды»: затопило магазин по Строителей в Нижнем Тагиле

Утром 7 января сотрудники магазина наводили порядок, устраняли последствия потопа. Около 12 часов дня они поняли, что вода прибывает вновь. Начались повторные переговоры с аварийной службой, вспоминает Лариса Пентегова. Женщина говорит, что слесаря вариант забитых колодцев отмели сразу, даже предлагали вместе посмотреть на то, что такой причины нет.