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За смерть кондуктора в ДТП в Екатеринбурге водителю вынесли приговор

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге кондуктор автобуса умер во время совершения водителем обгона.

Водителю вынесли приговор. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП случилось 14 июня 2022 года. В вечернее время автобус ехал на перекрестке улиц Коммунистическая – Бакинских Комиссаров. Водитель решил совершить обгон едущего рядом троллейбуса. В результате транспортные средства столкнулись, а кондуктор получил не совместимые с жизнью травмы и скончался прямо в автобусе.

Водитель признал свою вину и возместил отцу погибшего моральный ущерб в размере полмиллиона рублей. Суд назначил автомобилисту наказание в виде одного года тюрьмы.

Кондуктор погиб в ДТП с автобусом и пожарной машиной в Екатеринбурге
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