За смерть кондуктора в ДТП в Екатеринбурге водителю вынесли приговор

Водителю вынесли приговор. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП случилось 14 июня 2022 года. В вечернее время автобус ехал на перекрестке улиц Коммунистическая – Бакинских Комиссаров. Водитель решил совершить обгон едущего рядом троллейбуса. В результате транспортные средства столкнулись, а кондуктор получил не совместимые с жизнью травмы и скончался прямо в автобусе.
Водитель признал свою вину и возместил отцу погибшего моральный ущерб в размере полмиллиона рублей. Суд назначил автомобилисту наказание в виде одного года тюрьмы.