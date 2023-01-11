За смерть кондуктора в ДТП в Екатеринбурге водителю вынесли приговор

ЧП случилось 14 июня 2022 года. В вечернее время автобус ехал на перекрестке улиц Коммунистическая – Бакинских Комиссаров. Водитель решил совершить обгон едущего рядом троллейбуса. В результате транспортные средства столкнулись, а кондуктор получил не совместимые с жизнью травмы и скончался прямо в автобусе.