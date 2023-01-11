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Женщина и двое детей пропали в Тавде при неизвестных обстоятельствах

Сегодня, 08:35
Фото: МВД РФ по Свердловской области
В Тавде женщина с двумя детьми разыскивается полицией. 48-летняя Наталья Ивлева пропала вечером 10 января. С ней были 4-летний и 13-летний мальчики.

Известно, что в вечернее время 10 января Наталья с детьми уехала от дома по ул. Пушкина, 47 на иномарке Nissan, но обратно не вернулась, сообщает пресс-служба МВД РФ по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ведомства Валерия Горелых, иномарка уже найдена. Она стояла в центре города около дома №107 по ул. Советская, рядом с ж/д вокзалом.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, Наталья и сыновья вышли из машины и куда-то ушли. Женщина трудится в должности проводника на РЖД, а ее муж работает на вахте. Когда Наталья уходила из дома, его рядом не было.

На момент пропажи на Наталье был одет черный пуховик и синее платье. На старшем сыне был голубой костюм, а младший был одет в темный костюм.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам: +7(34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61.

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#Происшествия#Новости УрФО#Тавда#Поиски#Женщина#Дети#Елена Озерова
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