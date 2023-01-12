165 дней в 2022 году жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом. Это следует из результатов замеров TagilCity.ru и постов УГМС. Больше всего выбросов пришлось на август и сентябрь.
Детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение из-за холода в группах ДОУ после публикации TagilCity.ru и жалоб родителей. Ранее они сообщали, что холод в здании держится из-за некачественных окон и что пластиковые окна стоят только в кабинетах у руководителей. Перед тем, как в учреждение пришли проверяющие, сотрудники садика всю ночь грели помещения обогревателями.
На Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС о сильном ветре резко взлетели цены на такси. В сервисе «Яндекс. Такси» отметили, причиной на то стал не только повышенный спрос, но и нехватка машин.
Заседания гордумы Нижнего Тагила чаще всего прогуливали начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров и директор по энергетике дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин. Во втором полугодии 2022 года Лавров из шести заседаний присутствовал на двух, а Корякин – на трех.
Коллективные сады «Капасиха», часть коллективного сада № 4а НТМК, садовое товарищество «Железнодорожник» и коллективный сад №6 «Николо-Павловский» остались без электроэнергии днем 12 января. Отключения произошли из-за аварии, случившейся 11 января из-за сильного ветра.