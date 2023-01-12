Детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение из-за холода в группах ДОУ после публикации TagilCity.ru и жалоб родителей. Ранее они сообщали, что холод в здании держится из-за некачественных окон и что пластиковые окна стоят только в кабинетах у руководителей. Перед тем, как в учреждение пришли проверяющие, сотрудники садика всю ночь грели помещения обогревателями.