TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

165 дней дышали грязным воздухом жители Тагила, а детсаду №3 вынесли предостережение

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
165 дней дышали грязным воздухом жители Нижнего Тагила, а детсаду №3 вынесли предостережение после жалоб на холода в детских группах. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 января.

165 дней в 2022 году жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом. Это следует из результатов замеров TagilCity.ru и постов УГМС. Больше всего выбросов пришлось на август и сентябрь.

165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Узнать подробнее

Детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение из-за холода в группах ДОУ после публикации TagilCity.ru и жалоб родителей. Ранее они сообщали, что холод в здании держится из-за некачественных окон и что пластиковые окна стоят только в кабинетах у руководителей. Перед тем, как в учреждение пришли проверяющие, сотрудники садика всю ночь грели помещения обогревателями.

За холод в группах детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение
Узнать подробнее

На Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС о сильном ветре резко взлетели цены на такси. В сервисе «Яндекс. Такси» отметили, причиной на то стал не только повышенный спрос, но и нехватка машин.

Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС
Узнать подробнее

Заседания гордумы Нижнего Тагила чаще всего прогуливали начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров и директор по энергетике дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин. Во втором полугодии 2022 года Лавров из шести заседаний присутствовал на двух, а Корякин – на трех.

Лавров и Корякин чаще всех прогуливали заседания гордумы Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Коллективные сады «Капасиха», часть коллективного сада № 4а НТМК, садовое товарищество «Железнодорожник» и коллективный сад №6 «Николо-Павловский» остались без электроэнергии днем 12 января. Отключения произошли из-за аварии, случившейся 11 января из-за сильного ветра.

Без света остались сады в Нижнем Тагиле после аварии из-за сильного ветра
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Происшествия#Экология#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Воздух#Выбросы#Замеры#Холод#Детсад#Предостережение#Жалобы#Такси#Цены#Спрос#Подорожание#Депутаты#Прогул#Отключения света
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Сегодня, 10:14
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
10 января 09:17
Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
Вчера, 09:47
Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:01
Спасатель из Нижнего Тагила помог женщине на сломанном авто на трассе в -30 градусов
Сегодня, 09:37
Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС
Сегодня, 03:43