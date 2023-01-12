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Без света остались сады в Нижнем Тагиле после аварии из-за сильного ветра

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 12 января без света остались коллективные сады «Капасиха», часть коллективного сада № 4а НТМК, садовое товарищество «Железнодорожник», а также коллективный сад №6 «Николо-Павловский». Электричество обещают вернуть после 14:00.

Авария произошла вечером 11 января, вероятно, из-за сильного ветра, пояснили в ЕДДС ГГО. Уже вечером в садах происходили краткосрочные отключения электричества, о чем сообщили садоводам.

В саду наблюдаются краткосрочные отключения света (2-4 секунды) уже 4 раза было, никакие работы не проводятся. Отключения происходят на линиях питающихся от разных ТП, проблемы на стороне сетевой организации! — написали в чате садоводов.
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В настоящее время производятся ремонтные работы. 

В течение ночи работал резервный источник, сейчас нужно переподключить сады, — пояснили корреспонденту TagilCity.ru в диспетчерской ЕДДС Горноуральского городского округа.

Ориентировочно на это уйдет не более двух часов, пояснили в ЕДДС Горноуральского городского округа корреспонденту TagilCity.ru.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Авария#Сильный ветер#Погода#Плохая погода#Сады#Электричество#Отключение
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