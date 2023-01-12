Без света остались сады в Нижнем Тагиле после аварии из-за сильного ветра

Авария произошла вечером 11 января, вероятно, из-за сильного ветра, пояснили в ЕДДС ГГО. Уже вечером в садах происходили краткосрочные отключения электричества, о чем сообщили садоводам.
В саду наблюдаются краткосрочные отключения света (2-4 секунды) уже 4 раза было, никакие работы не проводятся. Отключения происходят на линиях питающихся от разных ТП, проблемы на стороне сетевой организации! — написали в чате садоводов.
В настоящее время производятся ремонтные работы.
В течение ночи работал резервный источник, сейчас нужно переподключить сады, — пояснили корреспонденту TagilCity.ru в диспетчерской ЕДДС Горноуральского городского округа.
Ориентировочно на это уйдет не более двух часов, пояснили в ЕДДС Горноуральского городского округа корреспонденту TagilCity.ru.