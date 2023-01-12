TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Бывшего мужа убитой мамы пятерых детей из Алапаевска отправили в СИЗО

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
12 января в 11:00 по уральскому времени состоялся суд над бывшим мужем убитой Любови Белюшиной — матери пятерых детей из Алапаевска. Предполагаемого преступника отправили в СИЗО на 2 месяца.
Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу, — озвучила решение Алапаевского городского суда судья Зубарева.

Напомним, что 36-летняя свердловчанка пропала 22 декабря. В вечернее время суток близкие обратились в полицию и сообщили, что женщина пропала без вести. В СК Свердловской области посчитали, что причин для долгого добровольного отсутствия у многодетной матери не было. На основании этого возбудили уголовное дело об убийстве.

Бывший муж найденной мертвой многодетной мамы из-под Алапаевска задержан
Узнать подробнее

Как сообщил старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, следователи и полицейские взяли под стражу ранее судимого за кражи жителя Алапаевска, 37-летнего экс-супруга убитой. В то же время нашли и труп многодетной мамы.

Подробности дела о гибели многодетной мамы под Алапаевском раскрыли в СК и МВД
Узнать подробнее

Место случившегося осмотрели, вещественные доказательства изъяли. Следственные мероприятия продолжаются: сотрудники СК опрашивают возможных очевидцев и выясняют все детали произошедшего.

Читайте также:
«Найдена, погибла»: пропавшая под Алапаевском многодетная мать найдена мертвойТруп найден около автовокзала в ЕкатеринбургеНайдена пропавшая с двумя детьми мать из Тавды
#Анна Варнакина#Суд#СК РФ#Полиция#Сизо#Арест#Алапаевск#Криминал#Убийство многодетной матери под Алапаевском
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
10 января 09:17
Шторм надвигается на Нижний Тагил
Вчера, 16:33
Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
Вчера, 09:47
Ещё один депутат: на УВЗ в Нижнем Тагиле новый HR-директор вместо Балыбердина
Вчера, 08:49
Росздравнадзор проверит свердловские больницы по факту смерти тагильчанки Бурухиной
Вчера, 17:33
Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС
Сегодня, 03:43