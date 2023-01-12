Бывшего мужа убитой мамы пятерых детей из Алапаевска отправили в СИЗО

Напомним, что 36-летняя свердловчанка пропала 22 декабря. В вечернее время суток близкие обратились в полицию и сообщили, что женщина пропала без вести. В СК Свердловской области посчитали, что причин для долгого добровольного отсутствия у многодетной матери не было. На основании этого возбудили уголовное дело об убийстве.