Бывшего мужа убитой мамы пятерых детей из Алапаевска отправили в СИЗО

Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу, — озвучила решение Алапаевского городского суда судья Зубарева.
Напомним, что 36-летняя свердловчанка пропала 22 декабря. В вечернее время суток близкие обратились в полицию и сообщили, что женщина пропала без вести. В СК Свердловской области посчитали, что причин для долгого добровольного отсутствия у многодетной матери не было. На основании этого возбудили уголовное дело об убийстве.
Как сообщил старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, следователи и полицейские взяли под стражу ранее судимого за кражи жителя Алапаевска, 37-летнего экс-супруга убитой. В то же время нашли и труп многодетной мамы.
Место случившегося осмотрели, вещественные доказательства изъяли. Следственные мероприятия продолжаются: сотрудники СК опрашивают возможных очевидцев и выясняют все детали произошедшего.