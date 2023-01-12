Четыре дня в декабре превышали норму вредные вещества в воздухе Нижнего Тагила

4 декабря пост на Красном Камне зафиксировал превышение оксида углерода до 1,2 ПДК. 14 декабря на Вагонке и Тагилстрое выше нормы был диоксид азота — до 1,09 ПДК. На следующий день снова на Красном Камне норму превышал сероводород — до 1,6 ПДК. Самое высокое превышение выбросов в воздухе было 29 декабря на Вагонке. Пост зафиксировал наличие оксида азота в размере 2,3 ПДК.