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Четыре дня в декабре превышали норму вредные вещества в воздухе Нижнего Тагила

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
В декабре прошлого года выбросы в воздухе Нижнего Тагила были с превышениями только четыре дня. Такие данные приводит «Уральское УГМС».

4 декабря пост на Красном Камне зафиксировал превышение оксида углерода до 1,2 ПДК. 14 декабря на Вагонке и Тагилстрое выше нормы был диоксид азота — до 1,09 ПДК. На следующий день снова на Красном Камне норму превышал сероводород — до 1,6 ПДК. Самое высокое превышение выбросов в воздухе было 29 декабря на Вагонке. Пост зафиксировал наличие оксида азота в размере 2,3 ПДК.

Напомним, редакция TagilCity.ru подвела итоги собственных замеров и замеров УГМС за прошлый год. Оказалось, что тагильчане дышали грязным воздухом 165 дней из 365.

165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#УГМС#Замеры#Воздух#Выбросы
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165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
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