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Директор агентства недвижимости в Нижнем Тагиле украл у клиентов 5,5 млн рублей

Сегодня, 04:49
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Полицейские Нижнего Тагила разыскивают пострадавших клиентов, которые обращались в риелторское агентство по улице Космонавтов, 35. Следствию известно, что директор предприятия незаконно заработал 5,5 миллиона рублей на махинациях с недвижимостью.

По данным ОП № 16, в течение года предприниматель недобросовестно выполнял обязательства перед клиентами: обманным путем присваивал деньги, полученные от сделок с недвижимостью. Шесть пострадавших жителей Нижнего Тагила пришли к правоохранителям с заявлениями. Суммарный ущерб тагильчанам составил приблизительно 5,5 миллиона рублей. 40-летнего начальника обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
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Всех жителей Нижнего Тагила и других городов, обманутых риелтором на Космонавтов, 35, призывают связаться с полицейскими по месту проживания или номерам: 8 (3435) 47-70-02 или 02, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Мошенник#Полиция#Деньги#Криминал
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