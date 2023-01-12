Директор агентства недвижимости в Нижнем Тагиле украл у клиентов 5,5 млн рублей

По данным ОП № 16, в течение года предприниматель недобросовестно выполнял обязательства перед клиентами: обманным путем присваивал деньги, полученные от сделок с недвижимостью. Шесть пострадавших жителей Нижнего Тагила пришли к правоохранителям с заявлениями. Суммарный ущерб тагильчанам составил приблизительно 5,5 миллиона рублей. 40-летнего начальника обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
Всех жителей Нижнего Тагила и других городов, обманутых риелтором на Космонавтов, 35, призывают связаться с полицейскими по месту проживания или номерам: 8 (3435) 47-70-02 или 02, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».