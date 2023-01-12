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Две деревни Нижнего Тагила и ГГО подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Две деревни, входящие в состав Нижнего Тагила и Горноуральского округа, получат высокоскоростной интернет в 2023 году. Таковы итоги голосования, которое осенью прошлого года запустило Минцифры РФ.

В голосовании победила деревня Шумиха, входящая в состав Горноуральского округа, а также деревня Усть-Утка под Нижним Тагилом. В этих малых населенных пунктах высокоскоростной интернет появится до 31 декабря 2023 года.

Также на подключение к интернету 4G претендуют еще три села ГГО — Башкарка, Краснополье и Мурзинка. Там проводится проверка наличия связи, которая завершится 31 января этого года. А поселок Евстюниха под Нижним Тагилом был исключен из списка, так как связь там имеется.

Напомним, голосование проходило осенью 2022 года. В Свердловской области на высокоскоростной интернет претендовали около 350 малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек. В список претендентов также попали 18 деревень, сел и поселков, относящихся к Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу.

18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Деревня#Интернет#Голосование
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