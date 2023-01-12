Две деревни Нижнего Тагила и ГГО подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году

В голосовании победила деревня Шумиха, входящая в состав Горноуральского округа, а также деревня Усть-Утка под Нижним Тагилом. В этих малых населенных пунктах высокоскоростной интернет появится до 31 декабря 2023 года.
Также на подключение к интернету 4G претендуют еще три села ГГО — Башкарка, Краснополье и Мурзинка. Там проводится проверка наличия связи, которая завершится 31 января этого года. А поселок Евстюниха под Нижним Тагилом был исключен из списка, так как связь там имеется.
Напомним, голосование проходило осенью 2022 года. В Свердловской области на высокоскоростной интернет претендовали около 350 малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек. В список претендентов также попали 18 деревень, сел и поселков, относящихся к Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу.