Две деревни Нижнего Тагила и ГГО подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году

Также на подключение к интернету 4G претендуют еще три села ГГО — Башкарка, Краснополье и Мурзинка. Там проводится проверка наличия связи, которая завершится 31 января этого года. А поселок Евстюниха под Нижним Тагилом был исключен из списка, так как связь там имеется.