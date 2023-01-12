Из-за морозов в общежитии колледжу в Нижнем Тагиле вынесено предостережение

Нижнетагильский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это связано с информацией, которую сообщили студенты, о несоответствии температурного режима нормативам.
В ведомстве выяснили, что в четырех жилых комнатах в общежитии температура воздуха не достигает 18 градусов тепла.
Напомним, ранее студенты учреждения пожаловались на холод в комнатах. Они сообщили, что из-за низких температур вынуждены ездить к себе домой, то есть, порой, за десятки километров от города.
По словам студентов, в общежитии из-за холодов замерзали даже шампуни. Они сказали, что температура здесь не превышает 15 градусов тепла. В то же время заведующая общежитием отметила, что температурный режим соответствует нормам, и что температура воздуха достигает 24 градусов тепла.