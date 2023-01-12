Из-за морозов в общежитии колледжу в Нижнем Тагиле вынесено предостережение

По словам студентов, в общежитии из-за холодов замерзали даже шампуни. Они сказали, что температура здесь не превышает 15 градусов тепла. В то же время заведующая общежитием отметила, что температурный режим соответствует нормам, и что температура воздуха достигает 24 градусов тепла.