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Из-за морозов в общежитии колледжу в Нижнем Тагиле вынесено предостережение

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
Предостережение вынесено педагогическому колледжу в Нижнем Тагиле в связи с морозами в комнатах студентов в общежитии.

Нижнетагильский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это связано с информацией, которую сообщили студенты, о несоответствии температурного режима нормативам.

В ведомстве выяснили, что в четырех жилых комнатах в общежитии температура воздуха не достигает 18 градусов тепла.

Напомним, ранее студенты учреждения пожаловались на холод в комнатах. Они сообщили, что из-за низких температур вынуждены ездить к себе домой, то есть, порой, за десятки километров от города.

По словам студентов, в общежитии из-за холодов замерзали даже шампуни. Они сказали, что температура здесь не превышает 15 градусов тепла. В то же время заведующая общежитием отметила, что температурный режим соответствует нормам, и что температура воздуха достигает 24 градусов тепла.

На заморозки в общежитии пожаловались студенты из Нижнего Тагила
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