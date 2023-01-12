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Из-за письма с угрозами спецслужбы съехались к зданию суда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
В утреннее время 12 января полицейские, пожарные и скорая помощь подъехали к зданию суда в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По версии очевидцев, причиной переполоха стало электронное письмо с угрозами, полученное на цифровую почту ведомства.

Из здания суда эвакуируют людей. На территории работают поисково-спасательные службы, сообщает источник АН «Между строк». Разрабатывается версия о получении письма с угрозами в адрес госоргана.

Животных, артистов и сотрудников цирка эвакуировали в Нижнем Тагиле
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Ранее, 30 декабря, из цирка в Нижнем Тагиле вывели в безопасные места животных, артистов и рабочий персонал. Эвакуация оказалась плановой, тренировочной. По легенде, очаг возгорания находился на первом этаже здания. Там же — один пострадавший человек. Все сотрудники не растерялись и успешно покинули помещения.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эвакуация#Минирование#Письмо#Суд
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