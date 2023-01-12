Из-за письма с угрозами спецслужбы съехались к зданию суда в Нижнем Тагиле

Ранее, 30 декабря, из цирка в Нижнем Тагиле вывели в безопасные места животных, артистов и рабочий персонал. Эвакуация оказалась плановой, тренировочной. По легенде, очаг возгорания находился на первом этаже здания. Там же — один пострадавший человек. Все сотрудники не растерялись и успешно покинули помещения.