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Из-за плохого самочувствия пассажира самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров самолета, воздушное судно приземлилось в Екатеринбурге. Самолет летел в Абакан.

Посадка была совершена в аэропорту Кольцово. Самолет S7-2594 летел в Москву, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам одного из пассажиров, мужчине стало плохо, у него что-то случилось с давлением. Он добавил, что мужчина находится в возрасте. Он полагает, что во время полета у него резко снизилось давление.

Когда самолет приземлился, внизу можно было заметить машину скорой помощи. Она приехала, чтобы забрать пассажира. Далее его госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга, добавили в пресс-службе аэропорта.

После этого самолет вновь взлетел и отправился в Москву.

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