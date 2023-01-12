Лавров и Корякин чаще всех прогуливали заседания гордумы Нижнего Тагила

Стал известен список депутатов-прогульщиков думы Нижнего Тагила

В сентябре прошлого года обновился состав Нижнетагильской городской думы, и с тех пор народные избранники заседали шесть раз. Однако не все депутаты регулярно посещают заседания. TagilCity.ru составил рейтинг прогульщиков за второе полугодие 2022 года.