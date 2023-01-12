Лавров и Корякин чаще всех прогуливали заседания гордумы Нижнего Тагила

На первом месте среди прогульщиков начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров. Из шести заседаний депутат присутствовал только на двух. Три раза пропуски были из-за работы и один раз по причине болезни.
Три раза заседания думы «прогулял» директор по энергетике дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин. Причины у народного избранника были разные — отпуск, работа и больничный.
Третье место разделили главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников, хирург Свердловской областной больницы Андрей Шерстобитов и начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов. Они пропустили заседания по два раза.
По одному разу на заседания не явились директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, президент «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса» Станислав Зыкин, директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников, начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов, директор по управлению проектами Дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков, директор санатория «Леневка» Римма Ильина.
Остальные депутаты, в том числе председатель думы Вадим Раудштейн и зампредседателя Алексей Балыбердин, не пропустили ни одно заседание.