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На ремонт закрыт главный ледовый городок в Екатеринбурге

Сегодня, 11:07
Фото: администрация Нижнего Тагила
В Екатеринбурге Ледовый городок закрыли для ремонта 12 января.

Объект, расположенный на площади 1905 года, будет закрыт до 10.00 13 января. Причина – неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что власти областного центра продлили работу ледового городка на площади 1905 года. Вместо 15 января, как планировалось ранее, его закроют 22 января. Как правило, объект открыт ежедневно в период с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул ледовый городок посетили более 270 тысяч гостей, несмотря на аномальные холода. Специалисты тогда отмечали, что за качеством льда они наблюдают ежедневно.

Почти 300 тыс жителей Нижнего Тагила посетили ледовый городок в новогодние праздники
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#Елена Озерова#Город#Новости УрФО#Ледовый городок#Ремонт#Закрытие#Екатеринбург
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