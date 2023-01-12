На ремонт закрыт главный ледовый городок в Екатеринбурге

Объект, расположенный на площади 1905 года, будет закрыт до 10.00 13 января. Причина – неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что власти областного центра продлили работу ледового городка на площади 1905 года. Вместо 15 января, как планировалось ранее, его закроют 22 января. Как правило, объект открыт ежедневно в период с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул ледовый городок посетили более 270 тысяч гостей, несмотря на аномальные холода. Специалисты тогда отмечали, что за качеством льда они наблюдают ежедневно.