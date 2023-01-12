О возможном повышении призывного возраста с весны заявили в Госдуме

Чтобы повысить возраст, требуется комплекс поправок в действующие законы, в частности в закон «О воинской обязанности и военной службе», заявил Картаполов в интервью «Парламентской газете». При этом до начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько людей попадают под новые требования.

Депутат объясняет, что, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 до 30 лет, которые не служили в армии и не имеют на это достаточных оснований, а военное задание рассчитано на 200 человек, то половину из них составят молодые люди в возрасте 18 лет, как это и было ранее. Такая практика будет применяться на первых этапах перехода на новую возрастную категорию.

Политик отмечает, что таким и будет переход на новую систему, увеличивая каждую компанию возраст призыва. Он добавил, что в весенний призыв в 2023 году в военкоматы могут отправиться молодые люди в возрасте до 30 лет.

В декабре 2022 года Картаполов сообщал ТАСС, что увеличение возраста призыва может быть реализовано только через изменения в законах. Это может случиться в 2023 году.