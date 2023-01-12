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Полицейские из Нижнего Тагила помогли застрявшей на трассе женщине-водителю

Сегодня, 14:39
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
10 января полицейские из Нижнего Тагила оказали помощь женщине, которая на автомобиле застряла в снежном сугробе в районе садового товарищества «Черемушки».

Автомобилистка ехала по этому участку дороги из-за того, что другая проезжая часть была перекрыта. При этом она не учла, что в этот день выпало много снега, сообщает МУМВД «Нижнетагильское».

В результате ее машина застряла в колее. Старший сержант полиции Павел Медведев и старший сержант Александр Малков в этот момент патрулировали дорогу. Увидев застрявшую машину, они сразу же отправились на помощь.

Осложнялась ситуация еще и тем, что машина Reno, застрявшая на дороге, создавала затор и препятствие для движения других машин. Стражи порядка и водители, которые проезжали по этой дороге, вытащили авто из снега.

После полицейские продолжили патрулировать дорогу.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Помощь#Полицейские#Затор#Дорога
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