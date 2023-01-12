Полицейские из Нижнего Тагила помогли застрявшей на трассе женщине-водителю

Автомобилистка ехала по этому участку дороги из-за того, что другая проезжая часть была перекрыта. При этом она не учла, что в этот день выпало много снега, сообщает МУМВД «Нижнетагильское».
В результате ее машина застряла в колее. Старший сержант полиции Павел Медведев и старший сержант Александр Малков в этот момент патрулировали дорогу. Увидев застрявшую машину, они сразу же отправились на помощь.
Осложнялась ситуация еще и тем, что машина Reno, застрявшая на дороге, создавала затор и препятствие для движения других машин. Стражи порядка и водители, которые проезжали по этой дороге, вытащили авто из снега.
После полицейские продолжили патрулировать дорогу.