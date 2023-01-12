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Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Причина проблем с общественным транспортом, возникшая в первые дни 2023 года — сезонная заболеваемость гриппом. Об этом сообщил замначальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Михаил Семин.

В эфире местного телеканала «Тагил ТВ» представитель администрации Нижнего Тагила рассказал, что проблемы с движениями автобусов, маршруток и трамваев возникли из-за болезни водителей, которые временно ушли с работы в результате оформления больничного листа.

Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле
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Со слов замглавы ведомства, на данный момент сложно оценить, насколько критично отразилось временная нетрудоспособность водителей на трафик городских маршрутов. Михаил Семин считает, что в случае, будь штаб компаний-перевозчиков Нижнего Тагила полным, нарушений расписания не было бы.

Напомним, что ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие городского транспорта во время новогодних каникул. Со слов тагильчан, проблемы с соблюдением графика пассажирских перевозок отмечались в разных районах города.

На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Транспорт#Трамвай#Автобус#Грипп#Заболеваемость#Больничный лист
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