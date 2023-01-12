Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле

В эфире местного телеканала «Тагил ТВ» представитель администрации Нижнего Тагила рассказал, что проблемы с движениями автобусов, маршруток и трамваев возникли из-за болезни водителей, которые временно ушли с работы в результате оформления больничного листа.
Со слов замглавы ведомства, на данный момент сложно оценить, насколько критично отразилось временная нетрудоспособность водителей на трафик городских маршрутов. Михаил Семин считает, что в случае, будь штаб компаний-перевозчиков Нижнего Тагила полным, нарушений расписания не было бы.
Напомним, что ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие городского транспорта во время новогодних каникул. Со слов тагильчан, проблемы с соблюдением графика пассажирских перевозок отмечались в разных районах города.