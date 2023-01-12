Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле

Со слов замглавы ведомства, на данный момент сложно оценить, насколько критично отразилось временная нетрудоспособность водителей на трафик городских маршрутов. Михаил Семин считает, что в случае, будь штаб компаний-перевозчиков Нижнего Тагила полным, нарушений расписания не было бы.