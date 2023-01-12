Стали известны лидеры рейтинга брендов вовлеченности подписчиков в «Одноклассниках»

На втором месте оказался бренд инструмента и силового оборудования Denzel. Его аккаунт появился в «Одноклассниках» только весной 2022 года. По сведениям аналитического сервиса соцсетей JagaJam, вовлеченность пользователей достигла 13,62%. Об этом пишет newsnn.ru.
Глава департамента интернет-маркетинга компании "Мир инструмента" Артем Козлов рассказал, что его команда решила представить Denzel во всех социальных сетях страны. Для аудитории начал создаваться экспертный контент. Подписчикам были предложены полезные статьи, видеообзоры про садовую технику, автомобильное, моечное, сварочное оборудование, пневмо- и электроинструмент. Важно закрывать потребности и интересы аудитории. Наполнение сообщества разнообразными материалами привлекло новых подписчиков. В 2023 году площадка собирается провести изменения, и комьюнити бренда Denzel будет и дальше расти.
Помимо этого, в топ-10 по вовлеченности вошли федеральные сети «Магнит Косметик» с показателем 6,68%, «Л’Этуаль» (5,04%) и маркетплейс OZON (1,59%).
В прошлом году из-за запрета ряда соцсетей «Одноклассники» стали популярной площадкой. Сюда пришли блогеры и бренды для налаживания коммуникации с аудиторией. В результате общее число групп авторов и медиа увеличилось более чем на 60 тысяч, а суммарный охват вырос на 55%.