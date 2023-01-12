Стали известны лидеры рейтинга брендов вовлеченности подписчиков в «Одноклассниках»

Глава департамента интернет-маркетинга компании "Мир инструмента" Артем Козлов рассказал, что его команда решила представить Denzel во всех социальных сетях страны. Для аудитории начал создаваться экспертный контент. Подписчикам были предложены полезные статьи, видеообзоры про садовую технику, автомобильное, моечное, сварочное оборудование, пневмо- и электроинструмент. Важно закрывать потребности и интересы аудитории. Наполнение сообщества разнообразными материалами привлекло новых подписчиков. В 2023 году площадка собирается провести изменения, и комьюнити бренда Denzel будет и дальше расти.