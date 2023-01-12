Свердловская область вошла в число регионов, оставляющих себе больше всего средств

Москва, в сравнении со своими конкурентами, оставляет себе больше всех средств. На второе место попал Санкт-Петербург. Он показал не меньший прирост, но за счет «Газпрома». При этом цифра отстает в три раза. Третье место заняла Московская область. Следом идут ЯНАО, Татарстан и ХМАО. Свердловская область попала только на 9 место.

По мнению Ильи Гращенкова, власти вряд ли будут стараться что-то поменять, так как Москва — это государство в государстве.