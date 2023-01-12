Свердловская область вошла в число регионов, оставляющих себе больше всего средств

Кто теперь кормит Россию, разбирались «Новые известия». В Москве всегда заявляют, что столица кормит провинцию. Чтобы проверить это утверждение, издание обратилось к статистике ФНС и просмотрело по каждому региону, сколько средств отправлено в федеральный бюджет, а сколько оставлено себе в первом полугодии 2022 года и в первом полугодии 2021 года.
Отмечается, что 2022 год был сложным для федерального бюджета. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что дефицит составил 3,35 трлн рублей. Это рекордная сумма. До этого самой большой считался дефицит 2020 года. По данным ФНС, в первом полугодии 2022 года налоговые поступления в бюджет составили 9,8 трлн рублей. Это на треть больше, чем в том же периоде 2021 года.
Бюджетная система России предполагает, что регионы выплачивают налоги (НДС и НДПИ, а также отчасти налог на прибыль компаний), а затем их распределяет Минфин. В 2021 году заявление мэра Москвы Сергея Собянина, что Москва «кормит» всю страну, было близким к истине, так как 13,6% от всех налоговых сборов в первом полугодии 2021 года были перечислены именно ей. Это 981 млрд рублей. Впереди был только ХМАО, который перечислил 1,56 трлн.
В первом полугодии 2022 года общие сборы в Москве сократились примерно на 2%. Однако отчисления в федеральный бюджет уменьшились на 28% (274,7 млрд), а поступления в городской бюджет выросли на 231,9 млрд и достигли 1,57 трлн рублей.
Доля Москвы в федеральном бюджете снизилась до 7,2%, но в консолидированном бюджете регионов выросла до 22%. При этом в Москве проживает около 10% всего населения страны, которые почти не заняты в производстве товаров, рассказывает президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.
Москва, в сравнении со своими конкурентами, оставляет себе больше всех средств. На второе место попал Санкт-Петербург. Он показал не меньший прирост, но за счет «Газпрома». При этом цифра отстает в три раза. Третье место заняла Московская область. Следом идут ЯНАО, Татарстан и ХМАО. Свердловская область попала только на 9 место.
Сложно отойти от политики, при которой столица отличается от остальной России. Прежде всего переизбытком средств. Если Москва будет оставлять себе столько же средств, сколько и другие регионы, но возникнет рост недовольства, которое будет интерпретировано властями иначе нежели недовольство в регионах.
Эти регионы живут за счет нефти. Их налоговые сборы выросли, так как в январе–июне 2021 года 1 баррель марки Urals стоил $63,35, а в январе–июне 2022 года — $84,09. В результате ХМАО отправил в федеральную казну в 12 раз больше, чем оставил себе. А Москва оставляет себе в два раза больше средств, чем отчисляет в бюджет.
Однако эти два региона были не единственными, кто увеличил отчисления. В десятку также вшли Самарская область, Пермский край и Оренбургская область. По словам экономиста и профессора кафедры экономической и социальной географии МГУ Натальи Зубаревич, причиной стало подорожание нефти и газа.
Получается, что Россия держится на регионах с нефтью. В Самарской области за год добывается порядка 16 млн тонн нефти. Это для России немного, но прибавка для бюджета существенная. Однако нефть не способна обеспечить светлое будущее, уверен научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
2022 год, по словам Николаева, был последним, когда цены на нефть были высокие, а самые тяжелые санкции только начинали действовать. Основные ограничения по нефти и нефтепродуктам начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Тогда эмбарго вступит в силу.
Финансовая база центра ослабевает, но и регионы будут получать меньше средств. Для компенсации потерь (объёмы добычи тоже сократятся, вице-премьер Новак даёт по нефти оптимистичную оценку снижения добычи на 5-7%) было принято решение увеличить НДПИ в 2023 году. Эта мера немного сгладит проблему, но не решит ее, — уверен эксперт.
По словам Николаева, увеличение НДПИ приведет к увеличению нагрузки. Это будет угнетать бизнес. То же самое касается и газа. пропорции отчислений в бюджет снизятся, и от этого плохо будет всем.
Агентство Bloomberg 6 января зафиксировало, что нефть Urals в Приморске продавалась по $37,8 за баррель при рыночной стоимости марки Brent в $78,57 за баррель. Российская нефть обесценивается. Поставив на нефтегазовые регионы, правительство оказалось в затруднительном положении. Денег в перспективе будет меньше, а несырьевым отраслям не будет символа развиваться. Москва дальновидно заботится о своем благе. Больше она, по данным «Новых известий», не может претендовать на роль кормильца. Зато может поглотить все, что заработали другие. Без вмешательства властей это может привести к тому, что вымирание регионов усилится.