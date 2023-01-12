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Таракана обнаружили в кафе быстрого питания «Чикен Хаус» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:18
Фото: TagilCity.ru
В ресторане быстрого питания «Чикен Хаус», расположенного в Нижнем Тагиле, посетители увидели и сняли на видео таракана. Насекомое бегало по залу прямо у ног тагильчан: на кадрах видно мужскую обувь.

Со слов местных жителей, автор высказал ошибочное заключение и вредители якобы присутствуют в любых точках общепита. Некоторые тагильчане даже предположили, что тараканы в Нижнем Тагиле обитают везде.

Вот так «Чикен Хаус»! Вот нигде тараканов в городе нет, а тут — есть, — сообщает Григорий Б. — вероятный автор видео, опубликованного в сообществе «Черный список Тагила».

Ранее в подъезде дома № 107 по улице Зари жильцы обнаружили кишащих больших тараканов. Жители Нижнего Тагила рассказали редакции TagilCity.ru, что насекомых могли подкинуть.

На подброс тараканов вновь пожаловались жители Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Тараканы#Кафе#Насекомые
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