Таракана обнаружили в кафе быстрого питания «Чикен Хаус» в Нижнем Тагиле

Со слов местных жителей, автор высказал ошибочное заключение и вредители якобы присутствуют в любых точках общепита. Некоторые тагильчане даже предположили, что тараканы в Нижнем Тагиле обитают везде.
Вот так «Чикен Хаус»! Вот нигде тараканов в городе нет, а тут — есть, — сообщает Григорий Б. — вероятный автор видео, опубликованного в сообществе «Черный список Тагила».
Ранее в подъезде дома № 107 по улице Зари жильцы обнаружили кишащих больших тараканов. Жители Нижнего Тагила рассказали редакции TagilCity.ru, что насекомых могли подкинуть.