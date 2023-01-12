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Трех кошек выбросили на мороз в коробке в Екатеринбурге

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
Трех кошек в коробке подбросили неизвестные люди к гостинице в «Дай лапу» в Екатеринбурге.

Произошло это вечером 11 января. Известно, что коробку подбросили молодой человек и девушка. Внутри находились две кошки и один котенок, сообщает «КП-Екатеринбург».

Они подъехали к зданию на автомобиле, откуда вышли и бегом подбросили коробку, после чего уехали. Лица они закрыли, чтобы не попасть на записи камер видеонаблюдения. Однако номер автомобиля на камерах все же виден.

Сотрудники приюта сообщили, что кошки сильно замерзли, однако они в порядке. Сотрудники гостиницы дали молодым людям время до 12 января, чтобы связаться с ними, иначе они напишут заявление. После этого они вышли на связь и сказали, что раскаиваются. Тогда в гостинице сказали, что обращаться в полицию не будут.

Отдавать кошек обратно они отказались. Одной кошке ищут новый дом, а двух других себе забрала одна из сотрудниц гостиницы.

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#Общество#Новости УрФО#Кошки#Коробка#Животные#Екатеринбург#Елена Озерова
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