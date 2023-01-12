Трех кошек выбросили на мороз в коробке в Екатеринбурге

Сотрудники приюта сообщили, что кошки сильно замерзли, однако они в порядке. Сотрудники гостиницы дали молодым людям время до 12 января, чтобы связаться с ними, иначе они напишут заявление. После этого они вышли на связь и сказали, что раскаиваются. Тогда в гостинице сказали, что обращаться в полицию не будут.