Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области

В феврале 2022 года федеральное законодательство в России было изменено: с началом спецоперации на южных рубежах в Уголовный кодекс внесли статью 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…». В течение года масса людей понесла ответственность за фейки об армии. Среди них: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом), автор военно-патриотического сайта Алексей Хлопотов, главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников и другие.
Бывший ведущий и КВН-щик команды «Новая версия» из Нижнего Тагила скончался накануне своей свадьбы. Смерть наступила 26 августа, за 2 недели до Дня рождения Никиты Сумарокова (ему бы исполнился 31 год). 23 сентября тагильчанин собирался связать себя узами брака.
Несколькими днями ранее, 22 августа, ушел из жизни другой свадебный ведущий из Свердловской области — известный на Урале шоумен Роман Аставин. Мужчина торопился на церемонию бракосочетания своей дочери и попал в ДТП. Семья арендовала семиместный автомобиль для дальнейшей поездки на море, однако торжество пришлось перенести из-за утраты.
Трагедия не обошла и семью тренера Владимира Путрова из Екатеринбурга, воспитавшего четырех чемпионов по биатлону. В их числе: Антон Шипулин, Юрий Кокшаров, Евгений Редькин и Александр Попов. Прославленный спортсмен ушел из жизни во сне, на 85-м году жизни.
В феврале 2022 года скончался трехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Рыкшин. Каждая из экспедиций альпиниста стала всемирным рекордом. Еще один профессионал и легенда советской разведки из Свердловска умер в возрасте 93-х лет. Мужчину высоко ценили за успехи на службе.
Однако не всем свердловчанам удалось мирно уйти из жизни. Например, в Нижнем Тагиле нашли прибитый гвоздями труп мужчины. Тело лежало в подвале многоэтажного дома в Ленинском районе города. Установить личность погибшего оказалось затруднительно: тело успело разложиться и сильно разбухнуть в воде. Сыщики возбудили уголовное дело, но подозреваемому удалось скрыться.
26 декабря в Екатеринбурге случилась трагедия, которая ошеломила страну: мать задушила троих своих детей в квартире в ЖК «Бажовский». О происшествии убийца сообщила сама, разослав родственникам СМС. Когда оперативники вскрыли жилище, женщина лежала на маленьких трупах. Сначала правоохранителям показалось, что екатеринбурженка умерла, однако домыслы не подтвердились: Анастасия Петрова не только выжила, но и стала фигуранткой уголовного дела и отправилась в СИЗО до окончания следствия.
Частично признавшая вину душегубка объяснила причину преступления религиозными мотивами: якобы в нее вселился «полуденный бес», с детьми «что-то не так» (младшим овладела нечистая сила, старший одержим гордыней и блудом, дочь «укусил змей искуситель»), а мир и вовсе стоит на пороге апокалипсиса.
В памяти свердловчан 2022 год отметился не только погибшими, но и пропавшими без вести людьми. Среди тех, кто вышел из дома (школы, больницы и других мест) и не вернулся, были подростки, школьники, матери, больные люди и пенсионерки. Редакция TagilCity.ru совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» следила за судьбой и поисками пропавшей пожилой женщины из Новоасбеста. К сожалению, Веру Васильевну Сарсадских так и не удалось найти.
Некоторые дела о пропавших становились резонансными — их брал на контроль глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин. Именно такой сценарий развернулся вокруг истории о пропавшей в 2021 году Яне Балабоновой. Девушка шла на свадьбу к знакомым через лес, однако до пункта назначения добраться не удалось.
В 2022 году люди умирали не только в результате криминала или естественных причин. Жизни некоторых свердловчан унес несчастный случай — пожар. Так, в домике под Нижним Тагилом из-за непотушенной сигареты заживо сгорела женщина, в местной квартире — мужчина, распивавший спиртное, а в екатеринбургской многоэтажке погибли 2 человека.
В конце декабря 2022 года в Богдановиче обнаружили трупы двух маленьких сестер и их бабушки, а в Тагиле пламя унесло жизни мамы с ребенком. В мае супружеская пара сгорела из-за замкнувшей проводки, а в начале года из-за трагического стечения обстоятельств скончались две маленькие девочки из Екатеринбурга.
Не всегда жизнь свердловчан обрывалась в сгоревшем доме. Например, подросток-пироман поджег бездомную пенсионерку в Алапаевске. Погибшая привлекла внимание хулиганов тем, что ходила по улицам и попрошайничала. Злоумышленники облили женщину горючей жидкостью и подожгли. Пожилая россиянка без постоянного места жительства погибла.
Пламя не щадило ни людей, ни животных. Так, при пожаре в Верхней Пышме сгорел кот. Аналогичный случай произошел в Малой Лае. Жительнице Нижнего Тагила повезло больше: именно кошки спасли ее от бушующего огня.
6 февраля 2022 года люди кавказской внешности устроили рейдерский захват торгового центра в Екатеринбурге. Мужчины установили контроль на всей территории здания: они патрулировали входы, ресепшн, паркинг. Только преступники принимали решение о том, кому можно и нельзя выходить из помещений. Правоохранители опознали на месте случившегося криминального авторитета Марселя Гасанова.
Осенью в Нижнем Тагиле сотрудники федеральной службы безопасности задержали уроженца Мариуполя; дворника, который готовил нападение на местный военкомат. Злоумышленник собирался устроить террористический акт на улице Бажова и собирал самодельные взрывчатые устройства.
Иногда денежные потери приходят в семьи свердловчан неожиданно, в результате импульсивных действий и стороннего воздействия. Например, от рук злоумышленников пострадали учительница, сотрудник тагильской колонии, семья мобилизованного и бабушка-«брокер».
Злоумышленники могут скрываться под разными именами, менять роли, демонстрировать фейковые статусы в обществе: они представляются сотрудниками ФСБ, поисковиками отряда «Прорыв», следователями и гадалками. Но от телефонных аферистов есть спасение — иногда они не проходят простой проверки вопросом «Крым чей?». Со слов полицейских, «чтобы не стать жертвой мошенников, нужно с осторожностью относится к звонкам с незнакомых номеров, а также перепроверять всю информацию от звонящих».
В начале 2022 года жители Свердловской области были потрясены историей 13-летней школьницы, которая вынашивала ребенка 72-летнего опекуна. Беременность обнаружили врачи в ходе медицинского осмотра. Оказывается, девочка согласилась совершить половой акт с пожилым мужчиной из Сысерти, которому в результате случившегося грозит до четырех лет тюрьмы.
Не менее жуткая история произошла в Каменске-Уральском, где юную девочку избили сверстницы, а затем изнасиловал пенсионер. Произошедшее юные преступницы сняли на видео, после — распространили по социальным сетям. Видеозапись с плачущей девочкой, вступившей в интимную связь без согласия, отправили знакомым пострадавшей. Всех, кто, возможно, был причастен к ЧП, задержали.
Не всегда виновники, причины или следствия происшествия кажутся очевидными. В июле жители Нижнего Тагила обнаружили ребенка, который держал в руках нож и истошно кричал на якобы пьяного дедушку. Когда свидетелям удалось отобрать у 10-летнего юноши режущий инструмент, когда прибыли правоохранители, выяснилось, что у малыша проблемы с ментальным здоровьем.
Летом стала известна история тагильчанки Татьяны Карпуниной, которая тайно вышла замуж за 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, улетела в Москву и родила ребенка. Общественность была в недоумении: возмущались и родственники свердловчанки, и дети пожилого мужчины. Однако история закончилась сказочно, на позитивной ноте: семья и дальше живет бок о бок, несмотря на некоторые разногласия.