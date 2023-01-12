Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области

В памяти свердловчан 2022 год отметился не только погибшими, но и пропавшими без вести людьми. Среди тех, кто вышел из дома (школы, больницы и других мест) и не вернулся, были подростки, школьники, матери, больные люди и пенсионерки. Редакция TagilCity.ru совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» следила за судьбой и поисками пропавшей пожилой женщины из Новоасбеста. К сожалению, Веру Васильевну Сарсадских так и не удалось найти.