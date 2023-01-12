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Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Убийства детей, изнасилования, унесшие жизнь пожары, захват торгового центра, многомиллионные потери свердловчан из-за мошенников и многое другое. Редакция TagilCity.ru собрала леденящие кровь истории о происшествиях, случившихся на территории Свердловской области в 2022 году.

Новая реальность — новый закон: дискредитация ВС РФ

В феврале 2022 года федеральное законодательство в России было изменено: с началом спецоперации на южных рубежах в Уголовный кодекс внесли статью 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…». В течение года масса людей понесла ответственность за фейки об армии. Среди них: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом), автор военно-патриотического сайта Алексей Хлопотов, главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников и другие.

3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
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Смерти известных людей, которые потрясли Россию

Бывший ведущий и КВН-щик команды «Новая версия» из Нижнего Тагила скончался накануне своей свадьбы. Смерть наступила 26 августа, за 2 недели до Дня рождения Никиты Сумарокова (ему бы исполнился 31 год). 23 сентября тагильчанин собирался связать себя узами брака.

Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
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Несколькими днями ранее, 22 августа, ушел из жизни другой свадебный ведущий из Свердловской области — известный на Урале шоумен Роман Аставин. Мужчина торопился на церемонию бракосочетания своей дочери и попал в ДТП. Семья арендовала семиместный автомобиль для дальнейшей поездки на море, однако торжество пришлось перенести из-за утраты.

Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом
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Трагедия не обошла и семью тренера Владимира Путрова из Екатеринбурга, воспитавшего четырех чемпионов по биатлону. В их числе: Антон Шипулин, Юрий Кокшаров, Евгений Редькин и Александр Попов. Прославленный спортсмен ушел из жизни во сне, на 85-м году жизни.

Воспитавший Антона Шипулина тренер скончался в Екатеринбурге на 85-м году жизни
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В феврале 2022 года скончался трехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Рыкшин. Каждая из экспедиций альпиниста стала всемирным рекордом. Еще один профессионал и легенда советской разведки из Свердловска умер в возрасте 93-х лет. Мужчину высоко ценили за успехи на службе.

Прибитый гвоздями труп и «полуденный бес»: бегство убийцы и гибель троих детей от рук матери

Однако не всем свердловчанам удалось мирно уйти из жизни. Например, в Нижнем Тагиле нашли прибитый гвоздями труп мужчины. Тело лежало в подвале многоэтажного дома в Ленинском районе города. Установить личность погибшего оказалось затруднительно: тело успело разложиться и сильно разбухнуть в воде. Сыщики возбудили уголовное дело, но подозреваемому удалось скрыться.

Из Нижнего Тагила сбежал подозреваемый в убийстве прибитого гвоздями мужчины
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26 декабря в Екатеринбурге случилась трагедия, которая ошеломила страну: мать задушила троих своих детей в квартире в ЖК «Бажовский». О происшествии убийца сообщила сама, разослав родственникам СМС. Когда оперативники вскрыли жилище, женщина лежала на маленьких трупах. Сначала правоохранителям показалось, что екатеринбурженка умерла, однако домыслы не подтвердились: Анастасия Петрова не только выжила, но и стала фигуранткой уголовного дела и отправилась в СИЗО до окончания следствия.

Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
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Частично признавшая вину душегубка объяснила причину преступления религиозными мотивами: якобы в нее вселился «полуденный бес», с детьми «что-то не так» (младшим овладела нечистая сила, старший одержим гордыней и блудом, дочь «укусил змей искуситель»), а мир и вовсе стоит на пороге апокалипсиса.

Пропавшие без вести

В памяти свердловчан 2022 год отметился не только погибшими, но и пропавшими без вести людьми. Среди тех, кто вышел из дома (школы, больницы и других мест) и не вернулся, были подростки, школьники, матери, больные люди и пенсионерки. Редакция TagilCity.ru совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» следила за судьбой и поисками пропавшей пожилой женщины из Новоасбеста. К сожалению, Веру Васильевну Сарсадских так и не удалось найти.

Поменяли вектор поиска: волонтеры четвертую неделю ищут пенсионерку из Новоасбеста
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Некоторые дела о пропавших становились резонансными — их брал на контроль глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин. Именно такой сценарий развернулся вокруг истории о пропавшей в 2021 году Яне Балабоновой. Девушка шла на свадьбу к знакомым через лес, однако до пункта назначения добраться не удалось.

Бастрыкин проконтролирует дело пропавшей на свадьбе жительницы Североуральска
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Младенцы, взрослые и коты: кто погиб в пожарах в Свердловской области?

В 2022 году люди умирали не только в результате криминала или естественных причин. Жизни некоторых свердловчан унес несчастный случай — пожар. Так, в домике под Нижним Тагилом из-за непотушенной сигареты заживо сгорела женщина, в местной квартире — мужчина, распивавший спиртное, а в екатеринбургской многоэтажке погибли 2 человека.

2 человека погибли и 3 пострадали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге
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В конце декабря 2022 года в Богдановиче обнаружили трупы двух маленьких сестер и их бабушки, а в Тагиле пламя унесло жизни мамы с ребенком. В мае супружеская пара сгорела из-за замкнувшей проводки, а в начале года из-за трагического стечения обстоятельств скончались две маленькие девочки из Екатеринбурга.

Две маленькие девочки погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге
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Не всегда жизнь свердловчан обрывалась в сгоревшем доме. Например, подросток-пироман поджег бездомную пенсионерку в Алапаевске. Погибшая привлекла внимание хулиганов тем, что ходила по улицам и попрошайничала. Злоумышленники облили женщину горючей жидкостью и подожгли. Пожилая россиянка без постоянного места жительства погибла.

Подросток-пироман рассказал о заживо сгоревшей пенсионерке из Алапаевска
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Пламя не щадило ни людей, ни животных. Так, при пожаре в Верхней Пышме сгорел кот. Аналогичный случай произошел в Малой Лае. Жительнице Нижнего Тагила повезло больше: именно кошки спасли ее от бушующего огня.

Кошки спасли хозяйку от смерти в пожаре в Нижнем Тагиле
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Терроризм среди нас: захват «Манхэттена» и нападение на военкомат

6 февраля 2022 года люди кавказской внешности устроили рейдерский захват торгового центра в Екатеринбурге. Мужчины установили контроль на всей территории здания: они патрулировали входы, ресепшн, паркинг. Только преступники принимали решение о том, кому можно и нельзя выходить из помещений. Правоохранители опознали на месте случившегося криминального авторитета Марселя Гасанова.

Захватившие «Манхэттен» в Екатеринбурге кавказцы оккупировали бизнес-центр
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Осенью в Нижнем Тагиле сотрудники федеральной службы безопасности задержали уроженца Мариуполя; дворника, который готовил нападение на местный военкомат. Злоумышленник собирался устроить террористический акт на улице Бажова и собирал самодельные взрывчатые устройства.

Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
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Звонки из банков и лже-инвестиции: мошенничество в Свердловской области

Иногда денежные потери приходят в семьи свердловчан неожиданно, в результате импульсивных действий и стороннего воздействия. Например, от рук злоумышленников пострадали учительница, сотрудник тагильской колонии, семья мобилизованного и бабушка-«брокер».

Бабушка-«брокер» в Каменске-Уральском перевела мошенникам 6 млн рублей
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Злоумышленники могут скрываться под разными именами, менять роли, демонстрировать фейковые статусы в обществе: они представляются сотрудниками ФСБ, поисковиками отряда «Прорыв», следователями и гадалками. Но от телефонных аферистов есть спасение — иногда они не проходят простой проверки вопросом «Крым чей?». Со слов полицейских, «чтобы не стать жертвой мошенников, нужно с осторожностью относится к звонкам с незнакомых номеров, а также перепроверять всю информацию от звонящих».

Мошенники стали чаще обманывать жителей Нижнего Тагила в 2022 году
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Изнасилование и беременность

В начале 2022 года жители Свердловской области были потрясены историей 13-летней школьницы, которая вынашивала ребенка 72-летнего опекуна. Беременность обнаружили врачи в ходе медицинского осмотра. Оказывается, девочка согласилась совершить половой акт с пожилым мужчиной из Сысерти, которому в результате случившегося грозит до четырех лет тюрьмы.

13-летняя девочка забеременела от своего 72-летнего опекуна в Свердловской области
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Не менее жуткая история произошла в Каменске-Уральском, где юную девочку избили сверстницы, а затем изнасиловал пенсионер. Произошедшее юные преступницы сняли на видео, после — распространили по социальным сетям. Видеозапись с плачущей девочкой, вступившей в интимную связь без согласия, отправили знакомым пострадавшей. Всех, кто, возможно, был причастен к ЧП, задержали.

Избитую в Каменске-Уральском школьницу в тот же день изнасиловал пенсионер
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Не все так однозначно

Не всегда виновники, причины или следствия происшествия кажутся очевидными. В июле жители Нижнего Тагила обнаружили ребенка, который держал в руках нож и истошно кричал на якобы пьяного дедушку. Когда свидетелям удалось отобрать у 10-летнего юноши режущий инструмент, когда прибыли правоохранители, выяснилось, что у малыша проблемы с ментальным здоровьем.

Крик о помощи. Ребенка с ножом обнаружили в квартире неравнодушные тагильчане
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Летом стала известна история тагильчанки Татьяны Карпуниной, которая тайно вышла замуж за 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, улетела в Москву и родила ребенка. Общественность была в недоумении: возмущались и родственники свердловчанки, и дети пожилого мужчины. Однако история закончилась сказочно, на позитивной ноте: семья и дальше живет бок о бок, несмотря на некоторые разногласия.

20-летняя тагильчанка вышла замуж за 73-летнего тренера и родила ему ребенка
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