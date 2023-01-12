Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС

В районе 7:50 утра в четверг 12 января цены на такси с Вагонки из-за высокого спроса были выше привычных, рассказывает жительница района Алена:
Обычная поездка по Вагонке — с Пихтовки на Алтайку — стоит обычно рублей 100. Сейчас с утра цена выше 300. Если брать поездку в центр города — цена вообще выше 500 рублей. При обычных 200-250.
При этом при замере цены поездки с Тагилстроя до центра города стоимость в это же время была близка в привычной — в районе 250 рублей. Сервис Яндекс.Такси в приложении поясняет, что высокий спрос и нехватка машин стали причиной повышения цен — для привлечения водителей в данный район.
Ситуация стала налаживаться уже ближе к 8:30 — основной поток пассажиров схлынул. Поездки до центра города оказались в пределах 300 рублей, по районе — до 150 рублей.
Обычно до 8 часов жители района едут на работу на «Уралвагонзавод». Также непогода заставила прибегнуть к услугам такси и родителей с детьми, чтобы не попасть под штормовой ветер при передвижении к детским садам и школам.
В МЧС вечером 11 января предупреждали жителей Нижнего Тагила о том, что на город надвигается шторм. Скорость ветра, согласно данным от ведомства, 12 января будет достигать 25-28 м/с.