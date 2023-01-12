Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС

При этом при замере цены поездки с Тагилстроя до центра города стоимость в это же время была близка в привычной — в районе 250 рублей. Сервис Яндекс.Такси в приложении поясняет, что высокий спрос и нехватка машин стали причиной повышения цен — для привлечения водителей в данный район.