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В Минздраве назвали причины продажи «Седьмой каменной» больницы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
«Седьмая каменная» больница в Нижнем Тагиле не вернется в систему здравоохранения. Здание, расположенное на перекрестке проспекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе устарело и не соответствует современным нормам. Поэтому его было решено продать.

На данный момент здание пустует и находится под охраной. Раньше в этих помещениях располагалась горбольница № 1, но оно не соответствует новым СанПиНам для организации работы больницы, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу свердловского Минздрава.

Там отметили, что ввиду невозможности отчуждения и передачи зданий муниципалитету и невозможности эксплуатации, а также убытков, которые приходится нести на поддержание охраны зданий, было принято решение реализовать имущество на торгах.

Эксперты выяснили, что бывший стационар находится в аварийном состоянии. У фундамента появились сквозные трещины, стены из кирпича отсырели и промерзли, а также здание осело. Кровля также пришла в негодность. В конце ноября 2022 года здание было выставлено на торги. Они переносились несколько раз. Новой датой является 13 февраля. Стартовая стоимость актива — чуть больше 22 млн рублей.

Здание на улице Орджоникидзе, 27 появилось в 30-х годах прошлого века. Это была гостиница для сотрудников «Уралвагонзавода». В 1939 году здание было передано под больницу. До 1983 года здесь находились приёмный покой, реанимация, хирургия, терапевтическое, неврологическое, травматологическое, физиотерапевтическое, ЛОР-отделение и другие службы. А до 1974 здесь же принимали роды и лечили новорожденных.

Однако когда открылся больничный комплекс на Пихтовых горах, в старом корпусе оставили только приемный покой. После 1995 года здание приходило в упадок. В 2016 году его покинули последние врачи, а постройка была законсервирована. Теперь, заявили в Минздраве, горбольница № 1 не нуждается в новых площадях.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Больница#Продажа#Минздрав
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