В Минздраве назвали причины продажи «Седьмой каменной» больницы в Нижнем Тагиле

Здание на улице Орджоникидзе, 27 появилось в 30-х годах прошлого века. Это была гостиница для сотрудников «Уралвагонзавода». В 1939 году здание было передано под больницу. До 1983 года здесь находились приёмный покой, реанимация, хирургия, терапевтическое, неврологическое, травматологическое, физиотерапевтическое, ЛОР-отделение и другие службы. А до 1974 здесь же принимали роды и лечили новорожденных.