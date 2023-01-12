В Подмосковье вынесен приговор мобилизованному за избиение офицера

О случившемся стало известно 13 ноября 2022 года. Рядовой находился на территории общественного пространства, где в форме матов выказал офицерскому составу, в том числе подполковнику Денису Мазанову, отрицательное отношение к организации службы. Осужденный не был удовлетворен вопросами имущественного снабжения и огневой подготовки для военнообязанных.
После словесного конфликта мобилизованный пустил Мазанову в лицо табачный дым. Подполковник отмахнулся. В это время Лешков ударил старшего по званию кулаком в грудь.
На данный момент приговор еще не имеет полную юридическую силу и был обжалован. Апелляцией займется 2-й Западный окружной военный суд, сообщает издание «Новые Известия».
Ранее призванный на защиту южных рубежей мужчина, находящийся в резерве вооруженных сил РФ, до смерти избил командующего на станции Миясш в Челябинской области. По данным СМИ, между военнослужащими случилась словесная перепалка, которая переросла в избиения. Потасовка произошла в вагоне поезда с другими военными. В постановлении суда говорится. что на момент случившегося обвиненный сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Капитан, который также был мобилизован, скончался еще до прибытия медицинских работников. Предположительно виновного мужчину посадили в СИЗО на 2 месяца.