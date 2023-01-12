В Подмосковье вынесен приговор мобилизованному за избиение офицера

Ранее призванный на защиту южных рубежей мужчина, находящийся в резерве вооруженных сил РФ, до смерти избил командующего на станции Миясш в Челябинской области. По данным СМИ, между военнослужащими случилась словесная перепалка, которая переросла в избиения. Потасовка произошла в вагоне поезда с другими военными. В постановлении суда говорится. что на момент случившегося обвиненный сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Капитан, который также был мобилизован, скончался еще до прибытия медицинских работников. Предположительно виновного мужчину посадили в СИЗО на 2 месяца.