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В Подмосковье вынесен приговор мобилизованному за избиение офицера

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI
Одинцовский гарнизонный военный суд принял решение: пришедший в ВС РФ в рамках мобилизационных мероприятий Александр Лешков, который избил офицера в парке «Патриот», проведет 5,5 лет в колонии строгого режима. Инцидент произошел в Подмосковье.

О случившемся стало известно 13 ноября 2022 года. Рядовой находился на территории общественного пространства, где в форме матов выказал офицерскому составу, в том числе подполковнику Денису Мазанову, отрицательное отношение к организации службы. Осужденный не был удовлетворен вопросами имущественного снабжения и огневой подготовки для военнообязанных.

После словесного конфликта мобилизованный пустил Мазанову в лицо табачный дым. Подполковник отмахнулся. В это время Лешков ударил старшего по званию кулаком в грудь.

На данный момент приговор еще не имеет полную юридическую силу и был обжалован. Апелляцией займется 2-й Западный окружной военный суд, сообщает издание «Новые Известия».

Мобилизованный до смерти избил своего командира в Челябинской области
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Ранее призванный на защиту южных рубежей мужчина, находящийся в резерве вооруженных сил РФ, до смерти избил командующего на станции Миясш в Челябинской области. По данным СМИ, между военнослужащими случилась словесная перепалка, которая переросла в избиения. Потасовка произошла в вагоне поезда с другими военными. В постановлении суда говорится. что на момент случившегося обвиненный сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Капитан, который также был мобилизован, скончался еще до прибытия медицинских работников. Предположительно виновного мужчину посадили в СИЗО на 2 месяца.

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