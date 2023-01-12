В пятерку лидеров по банкротствам физлиц вошла Свердловская область

Лидером по количеству банкротств в 2022 году стал Краснодарский край. В нем банкротами стали 14 тысяч человек.

Также Свердловская область оказалась на 4 месте по числу внесудебных банкротств. Всего зафиксировано 306 случаев. Лидером по данному показателю стала Челябинская область. Там зарегистрировано 433 случая.

Также отмечается, что темпы роста персональных банкротств замедлились до 44%. Однако в ряде регионов их число выросло в разы. Это Ингушетия, Чечня, Республика Алтай и Сахалин. Причиной стало низкое распространение процедуры.