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В пятерку лидеров по банкротствам физлиц вошла Свердловская область

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI
Число судебных банкротств за 2022 год в Свердловской области составило примерно 11 тысяч человек. По этому показателю регион занял пятое место среди всех субъектов РФ. Такие данные приводятся в реестре "Федресурса".

Лидером по количеству банкротств в 2022 году стал Краснодарский край. В нем банкротами стали 14 тысяч человек. 

Также Свердловская область оказалась на 4 месте по числу внесудебных банкротств. Всего зафиксировано 306 случаев. Лидером по данному показателю стала Челябинская область. Там зарегистрировано 433 случая. 

Также отмечается, что темпы роста персональных банкротств замедлились до 44%. Однако в ряде регионов их число выросло в разы. Это Ингушетия, Чечня, Республика Алтай и Сахалин. Причиной стало низкое распространение процедуры.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Банкротство
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