Вирусолог назвал самые актуальные заболевания сезона

Одновременно в Москве продолжают циркулировать аденовирусные и риновирусные инфекции, а также COVID-19. Однако, если коронавирус останется с нами на весь год, заболеваемость гриппом скоро снизится в силу сезонного характера этой инфекции. Снижения заболеваемости гриппом можно ждать уже в конце января.