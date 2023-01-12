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Вирусолог назвал самые актуальные заболевания сезона

Сегодня, 15:35
Врач-вирусолог рассказал о заболеваниях, которыми в последнее время чаще всего болеют москвичи.

Как сообщил в беседе с News.ru вирусолог Павел Волчков, главной причиной роста заболеваемости вирусными инфекциями в Москве стала вспышка гриппа. Доктор отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной. В городе продолжается вспышка вирусов гриппа типа А и В, причем вирусы группы В вызывают заболевания с более тяжелым течением.

Одновременно в Москве продолжают циркулировать аденовирусные и риновирусные инфекции, а также COVID-19. Однако, если коронавирус останется с нами на весь год, заболеваемость гриппом скоро снизится в силу сезонного характера этой инфекции. Снижения заболеваемости гриппом можно ждать уже в конце января.

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