Вирусолог назвал самые актуальные заболевания сезона

Как сообщил в беседе с News.ru вирусолог Павел Волчков, главной причиной роста заболеваемости вирусными инфекциями в Москве стала вспышка гриппа. Доктор отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной. В городе продолжается вспышка вирусов гриппа типа А и В, причем вирусы группы В вызывают заболевания с более тяжелым течением.
Одновременно в Москве продолжают циркулировать аденовирусные и риновирусные инфекции, а также COVID-19. Однако, если коронавирус останется с нами на весь год, заболеваемость гриппом скоро снизится в силу сезонного характера этой инфекции. Снижения заболеваемости гриппом можно ждать уже в конце января.