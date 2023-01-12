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Водитель автобуса с вахтовиками на Урале устал и отдал руль пассажиру без прав

Сегодня, 04:32
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Мужчина, лишенный прав, задержан в Ивделе. Он управлял автобусом FOXBUS с пассажирами. Они ехали с вахты из Нягани в Пермский край.

Транспорт был замечен на улице Механошина в Ивделе. Инспекторы ГИБДД подали сигнал для остановки, однако водитель проехал вперед еще несколько метров. В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что когда инспектор подошел к автобусу, то заметил, что водитель с пассажиром поменялись местами.

Сотрудник ГИБДД потребовал объяснений и попросил документы на право управления транспортом. Мужчина, который был на месте пассажира, передал только паспорт. Он объяснил, что сел за руль по просьбе водителя, а сотрудником транспортного предприятия не является.

Изначально автобусом управлял 60-летний мужчина. Он устал в дороге и предложил одному из пассажиров сесть за руль. При этом он не проверил наличие у последнего водительского удостоверения.

На момент проверки за рулем находился 41-летний мужчина. Он был лишен прав за пьяное вождение в мае 2021 года. Водитель передал ему ключи от автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Спустя три часа он был пойман. Теперь ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. На 60-летнего водителя, который передал руль, составлен административный протокол. 

Также для проверки транспортной организации, в которой работает водитель, информация передана в полицию, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

 

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Ивдель#Полиция#ГИБДД#Водитель#Автобус
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