Водитель автобуса с вахтовиками на Урале устал и отдал руль пассажиру без прав

На момент проверки за рулем находился 41-летний мужчина. Он был лишен прав за пьяное вождение в мае 2021 года. Водитель передал ему ключи от автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Спустя три часа он был пойман. Теперь ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. На 60-летнего водителя, который передал руль, составлен административный протокол.

Также для проверки транспортной организации, в которой работает водитель, информация передана в полицию, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.