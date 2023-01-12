За холод в группах детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение

После публикации TagilCity.ru и жалоб родителей на холод в садике, Роспотребнадзор направил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес образовательного учреждения.
Напомним, что ранее родители жаловались на низкие температуры в здании ДОУ. Они сообщили, что пластиковые окна стоят лишь в кабинетах у руководителей, а дети в группах замерзают.
Позднее в садик с проверкой нагрянули прокуроры. Перед их проверкой сотрудники садика всю ночь держали обогреватели включенными, чтобы тщательно обогреть помещения. Об этом рассказали родители детей. Также они отметили, что с окон было снято утепление в виде матрасов и пленок.