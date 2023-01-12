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За холод в группах детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора объявил предостережение детсаду №3 объединения «Солнечный круг» из-за холода.

После публикации TagilCity.ru и жалоб родителей на холод в садике, Роспотребнадзор направил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес образовательного учреждения.

Напомним, что ранее родители жаловались на низкие температуры в здании ДОУ. Они сообщили, что пластиковые окна стоят лишь в кабинетах у руководителей, а дети в группах замерзают.

Позднее в садик с проверкой нагрянули прокуроры. Перед их проверкой сотрудники садика всю ночь держали обогреватели включенными, чтобы тщательно обогреть помещения. Об этом рассказали родители детей. Также они отметили, что с окон было снято утепление в виде матрасов и пленок.

Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
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#Общество#Новости УрФО#Проверка#Дети#Садик#Холод#Эксклюзив#Елена Озерова
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