Житель Екатеринбурга отнял у таксиста телефоны и угрожал ему пистолетом

В полицию пострадавший таксист обратился 11 января. Он рассказал, что приехал на вызов к некому мужчине. Во время поездки тот неоднократно менял место, в которое ему нужно приехать, поэтому таксист был вынужден неоднократно менять маршрут, возить мужчину по разным частям города, при этом не высаживая его. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Все это произошло в ночь с 7 на 8 января.
Все это продлилось несколько часов. В результате катания по городу, стоимость проезда для екатеринбуржца составила 5 тысяч рублей. Об этом таксист ему сообщил. Однако, выйдя из машины, мужчина не стал расплачиваться, а просто ушел.
Тогда таксист догнал его и стал требовать оплаты. После, как полагает следствие, конфликт из окна увидел знакомый пассажира. Он взял в руки пистолет и стал угрожать таксисту и требовать отдать ему два своих мобильных телефона. Мужчина подчинился. Каждый из телефонов стоил порядка 16 тысяч рублей.
После этого он уехал с места ЧП, не желая разжигать конфликт, и обратился в полицию.
Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 27-летний сборщик-комплектовщик одного из интернет-магазинов. Он пояснил, что один из телефонов уже успел продать. При осмотре квартиры злоумышленника был найден краденный смартфон и пистолет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.