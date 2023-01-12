Житель Екатеринбурга отнял у таксиста телефоны и угрожал ему пистолетом

В полицию пострадавший таксист обратился 11 января. Он рассказал, что приехал на вызов к некому мужчине. Во время поездки тот неоднократно менял место, в которое ему нужно приехать, поэтому таксист был вынужден неоднократно менять маршрут, возить мужчину по разным частям города, при этом не высаживая его. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Все это произошло в ночь с 7 на 8 января.