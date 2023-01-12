Жителей Нижнего Тагила приглашают к участию во всероссийском литературном конкурсе

Конкурс проводится ежегодно в 5 этапов. Заявки и произведения принимаются до 1 мая — в этот день заканчивается отборочный этап. На сегодняшний день уже поступила 3651 работа, допущено 2270 работ. До 10 июня члены жюри создают лонг-лист — проводят полуфинал. Финал и создание шорт-листа — до 25 июля. Имена победителей определят до начала учебного года — 1 сентября. С января по май успешные конкурсанты получают награды (график утверждается Оргкомитетом), следует из положения конкурса «Герои Великой Победы-2023».