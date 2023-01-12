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Жителей Нижнего Тагила приглашают к участию во всероссийском литературном конкурсе

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Всех желающих россиян, в том числе жителей Нижнего Тагила, приглашают поучаствовать в федеральном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2023». Произведения лучших войдут в книги соответствующих номинаций.

Тематика турнира предполагает создание фотографий, стихотворений, песен и других произведений различных форм, где в основе сюжета — истории о военнослужащих России, воевавших во времена Великой Отечественной войны, защищавших страну в ходе вооруженных конфликтов. Задача конкурса — формирование у молодежи духа патриотизма и готовности к военной службе.

Организаторы выделяют следующие творческие номинации:

  • проза (рассказ);
  • поэзия (стихи);
  • публицистика (эссе, очерк, новелла);
  • проба пера (три номинации, описанные выше, но в установленных объемах);
  • песня (не предполагает наличия музыки);
  • рисунок;
  • фотография.

Для ряда номинаций предусмотрена возрастная классификация. Так, в «Пробе пера» работы конкурсантов будут оценивать в категориях «до 12 лет», «от 12 до 18 лет», «от 18 лет». Аналогичная ситуация обстоит с рисунками.

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Конкурс проводится ежегодно в 5 этапов. Заявки и произведения принимаются до 1 мая — в этот день заканчивается отборочный этап. На сегодняшний день уже поступила 3651 работа, допущено 2270 работ. До 10 июня члены жюри создают лонг-лист — проводят полуфинал. Финал и создание шорт-листа — до 25 июля. Имена победителей определят до начала учебного года — 1 сентября. С января по май успешные конкурсанты получают награды (график утверждается Оргкомитетом), следует из положения конкурса «Герои Великой Победы-2023».

Узнать условия, требования к работам и скачать заявку участника жители Нижнего Тагила и других городов России могут по ссылке.

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