В России в начале 2023 года начался прием заявлений на единое пособие на детей. Жители Нижнего Тагила могут подать его тремя способами: через портал Госуслуги, в любом МФЦ, а также в отделении Социального фонда по Свердловской области в Нижнем Тагиле.

С 1 января единое пособие на детей уже оформили жительницы Нижнего Тагила. Оформила единое пособие на ребенка через Госуслуги 3 января, понадобились некоторые документы. 9 января мне уже пришел положительный ответ. У меня двое детей — одному 3 года, другому — 7 лет. На них у меня была оформлена ежемесячная выплата. Теперь одобрили ту же сумму на каждого — по 50% от прожиточного минимума — 7311,5 рублей. Ничего лично из документов никуда приносить не нужно. Пока деньги не переводили, но обычно давали в начале-середине месяца, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Анастасия. Кроме того, можно пока не подавать заявление и получать ранее оформленное пособие до конца срока, поскольку законом предусмотрены сохранные нормы. В нижнетагильском отделении Социального фонда другой нашей собеседнице — Евгении — пояснили, что при оформлении единого пособия может измениться размер выплаты. У меня до апреля оформлено ежемесячное пособие в 100%-ном размере, у меня был вопрос, надо было ли мне оформлять новое единое пособие на детей до 17. Проконсультировали, что лучше подождать до апреля, а потом уже оформить по-новому, — рассказала тагильчанка. На 9 января по всей России его оформили уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры России. Путин подписал закон о едином детском пособии с 1 января 2023 года Узнать подробнее Читайте также: Размер социальных выплат изменился в Свердловской области с 1 января Почти 30 тысяч выплат получили семьи мобилизованных в Свердловской области Семьям погибших мобилизованных выплатят по 30 тысяч рублей в Екатеринбурге