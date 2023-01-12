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Жители Стерлитамака вышли на пробежку в противогазах из-за недовольства выбросами

Сегодня, 06:14
группа ВК «Стерлитамак, дыши»
С конца декабря жители башкирского города Стерлитамак задыхаются от выбросов с промышленных предприятий. На новогодний забег горожане решили выйти в противогазах, выражая таким образом недовольство экологической ситуацией.

Канун Нового года, 31 декабря, для жителей Стерлитамака стал днем испытания. Город накрыло выбросами, из-за которых горожане даже не могли выйти из дома.

Вонь ужасная стояла 31 декабря. Люди лицо спрятали в шарфы, варежки или маску одели. Все настроение испортили. Из-за этого даже на горку не пошли, — пишет в соцсетях жительница города Наталья.

И в последующие праздничные дни ситуация особо не улучшилась, горожане жаловались на невыносимый запах и ухудшение самочувствие — головную боль, кашель и отек слизистой.

Выбросы в СтерлитамакеВыбросы в Стерлитамаке
Выбросы в СтерлитамакеВыбросы в Стерлитамаке
Выбросы в Стерлитамаке
Фото: группа ВК «Стерлитамак, дыши»

В знак недовольства экологической обстановкой 1 января жители решили пробежать в традиционном забеге обещаний, надев противогазы.

Надеялись отдохнуть от выбросов хотя бы в Новогоднюю ночь, но вчерашняя газовая атака была настолько эпичной, что между нарезкой салатов приходилось звонить в ЕДДС. Повезло тем, кто на праздники уехал из города. Поэтому мы ни капли не удивились тому, что в сегодняшнем Забеге обещаний некоторые жители города решили участвовать в противогазах, — написали в своей группе активисты экологического движения «Стерлитамак, дыши».
Жители Стерлитамака решили пробежаться в забеге обещаний, надев противогазы
Фото: группа ВК «Стерлитамак, дыши»

Напомним, в Нижнем Тагиле три раза за новогодние праздники норму в воздухе превышал сероводород. Концентрация вещества достигала 9,5 ПДК.

До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Стерлитамак#Выбросы#Противогаз
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