Жители Стерлитамака вышли на пробежку в противогазах из-за недовольства выбросами

Канун Нового года, 31 декабря, для жителей Стерлитамака стал днем испытания. Город накрыло выбросами, из-за которых горожане даже не могли выйти из дома.
Вонь ужасная стояла 31 декабря. Люди лицо спрятали в шарфы, варежки или маску одели. Все настроение испортили. Из-за этого даже на горку не пошли, — пишет в соцсетях жительница города Наталья.
И в последующие праздничные дни ситуация особо не улучшилась, горожане жаловались на невыносимый запах и ухудшение самочувствие — головную боль, кашель и отек слизистой.
В знак недовольства экологической обстановкой 1 января жители решили пробежать в традиционном забеге обещаний, надев противогазы.
Надеялись отдохнуть от выбросов хотя бы в Новогоднюю ночь, но вчерашняя газовая атака была настолько эпичной, что между нарезкой салатов приходилось звонить в ЕДДС. Повезло тем, кто на праздники уехал из города. Поэтому мы ни капли не удивились тому, что в сегодняшнем Забеге обещаний некоторые жители города решили участвовать в противогазах, — написали в своей группе активисты экологического движения «Стерлитамак, дыши».
Напомним, в Нижнем Тагиле три раза за новогодние праздники норму в воздухе превышал сероводород. Концентрация вещества достигала 9,5 ПДК.