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14-летняя девочка в хиджабе пропала в Березовском

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Бобокалонова Шахноза, 14-летней девочка из Березовского, пропала 12 января. Поисками занимаются местный ОВД и добровольцы.

Девочку из Березовского ищут по следующей ориентировке: худощавое телосложение, рост 1 метр 60 сантиметров, глаза карие, длинные черные волосы. Близкие пропавшей вспомнили, что на момент исчезновения девочка была одета в черную куртку длиной до колена и капюшоном с меховой оборкой, такого же цвета джинсы и бархатные сапоги. В руках Шахноза несла двухцветный рюкзак, следует из данных поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Фото: ПСО "Прорыв"
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Всех, кто что-либо знает о судьбе девочки, просят проинформировать участников поиска по телефону +7 (34369) 4-75-00 или +7 (962) 316-55-42 (координатор Игорь).

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