14-летняя девочка в хиджабе пропала в Березовском

Девочку из Березовского ищут по следующей ориентировке: худощавое телосложение, рост 1 метр 60 сантиметров, глаза карие, длинные черные волосы. Близкие пропавшей вспомнили, что на момент исчезновения девочка была одета в черную куртку длиной до колена и капюшоном с меховой оборкой, такого же цвета джинсы и бархатные сапоги. В руках Шахноза несла двухцветный рюкзак, следует из данных поисково-спасательного отряда «Прорыв».