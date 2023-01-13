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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

17-летняя девушка упала в автобусе Екатеринбурга и травмировала колено

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Травму колена получила 17-летняя жительница Екатеринбурга в автобусе. Она упала, когда транспортное средство резко затормозило.

ДТП произошло на маршруте № 077 в дневное время в пятницу, 13 января, близ остановки «Каменные палатки» на улице Высоцкого. Девушку отвезли в больницу, сообщает «КП-Екатеринбург».

По их данным, мать пострадавшей рассказала сотрудникам полиции, что ее ребенок ехал из дома в колледж. Когда водитель резко затормозил, девушка не смогла устоять на ногах.

Стражи порядка установили, что за рулем находился 67-летний мужчина со стажем вождения 46 лет. Он рассказал, что перед ним неожиданно затормозила машина, поэтому ему пришлось сделать то же самое, чтобы избежать столкновения.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Студентка#Автобус#Екатеринбург
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