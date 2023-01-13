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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
В Нижнем Тагиле уже начали подготовку к Крещению-2023. 19 января горожане отправятся в храмы, а также будут окунаться в ледяную прорубь, чтобы почтить традиции древнего православного праздника. Подробнее читайте в нашем материале.

Несмотря на то что зимняя температура на Урале не располагает к купанию, верующие обязательно стараются войти в воду, чтобы, как гласит поверье, смыть с себя грехи, болезни, плохие мысли. Поэтому многие надеются на то, что ночь на Крещение не будет экстремально холодной, чтобы хотя бы ненадолго окунуться в иордань на реке или озере — так называется прорубь в виде креста, которую вырубают во льду специально для праздника. Она символизирует обряд крещения, который принял сын Божий Иисус Христос в водах реки Иордан (отсюда и название — иордань). Также этот праздник носит название Богоявление.

Накануне, а также в сам день Крещения в храмах проходят праздничные богослужения, в ходе которых священнослужителя освящают воду, которую приносят прихожане, совершают крестный ход с иконами к источникам, чтобы освятить воду, в которой будут купаться верующие.

Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
Фото: 1MI

Проруби на Крещение в Нижнем Тагиле: правила купания и меры безопасности

Власти Нижнего Тагила уже официально объявили о том, что крещенским купаниям в 2023 году быть, новость очень обрадовала горожан. Ведь не во всех городах России в этом году разрешено купаться на Крещение из-за эпидемии гриппа и большого числа заболевших.

В администрации Нижнего Тагила рассказали, что в городе, как и в прошлые годы, будет официально организована для массовых купаний одна-единственная иордань, которая расположена на набережной, в зоне городского пруда. Рядом находится дом № 1 по проспекту Мира, где располагается клуб моржей.   

«Деревянную купель с безопасными спусками к воде соорудят к четвергу, 19 января, когда верующие будут встречать Крещение Господне, рассказал директор муниципального Центра защиты населения Сергей Копёркин. — Принципиально у нас в этом году ничего не поменяется. Будет дежурить бригада спасателей МЧС и водолазов, а также медработники, чтобы избежать любого рода экстренных ситуаций».
Проруби на Крещение в Нижнем Тагиле: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Сообщается, что предварительно будет совершен забор воды из городского пруда на предмет патогенной флоры. Также к 19 января возле купели оборудуют мобильные палатки, в которых тагильчане смогут переодеться после купания, выпить горячего чаю во избежание переохлаждения. В темное время включится подсветка, чтобы акватория была полностью освещена и люди могли безбоязненно войти в воду.

Проруби на Крещение в Нижнем Тагиле: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Правила купания в крещенских прорубях:

  • Специалисты рекомендуют перед купанием сделать небольшую разминку или пробежку, чтобы немного разогреться.
  • Если к проруби нужно идти по льду, то идти нужно медленно, чтобы не упасть.
  • Раздеться лучше в палатке, а потом, накинув верхнюю одежду на купальный костюм, отправиться к купели.
  • Нырять с головой ни в коем случае нельзя, заходите в воду до уровня шеи и оставайтесь не дольше минуты, чтобы организм не переохладился.
  • Особую осторожность нужно проявить гражданам в возрасте, матерям с детьми.
  • Пациентам с такими хроническими заболеваниями, как сердечная недостаточность, гипертония, диабет, пиелонефрит и пр., лучше воздержаться от крещенских купаний.   

В крещенскую купель Нижнего Тагила можно будет окунуться уже вечером 18 января. Официальные часы открытия 19 января: с 09:00 до 20:00. Власти Нижнего Тагила предостерегают горожан от купания в стихийно организованных купелях, не имеющих легального статуса.

Правила купания в крещенских прорубях
Фото: 1MI
#Крещение#Нижний Тагил#Праздники
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