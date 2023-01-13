Несмотря на то что зимняя температура на Урале не располагает к купанию, верующие обязательно стараются войти в воду, чтобы, как гласит поверье, смыть с себя грехи, болезни, плохие мысли. Поэтому многие надеются на то, что ночь на Крещение не будет экстремально холодной, чтобы хотя бы ненадолго окунуться в иордань на реке или озере — так называется прорубь в виде креста, которую вырубают во льду специально для праздника. Она символизирует обряд крещения, который принял сын Божий Иисус Христос в водах реки Иордан (отсюда и название — иордань). Также этот праздник носит название Богоявление.