Автоугонщик из Свердловской области погиб в ходе СВО

Об этом рассказал глава Артемовского Константин Трофимов. По словам сестры погибшего Анастасии, ушел мужчина служить 20 ноября. После этого связь с ним была потеряна. Согласно военной справке, погиб Денис 5 декабря.
В картотеке Артемовского суда указано, что Денис привлекался за угоны и кради с подросткового возраста. В основном в нетрезвом виде он похищал отечественные авто и мотоциклы, у которых нет хорошей защитной системы. Он катался на них. Каждый раз его ловили. Он сознавался в содеянном и на год — два отправлялся в колонию.
Молодой человек нигде не работал и жил со своими родителями, пишет Е1. Последний раз он был осужден в мае 2022 года за угон. Денис шел нетрезвым по Артемовскому, увидел жигули и решил прокатится. За это ему было назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. Он успел отсидеть только шесть месяцев.
Погиб молодой человек в Артемовске (Бахмуте) Донецкой области. Похоронили его с почестями. На церемонии присутствовали представитель военкомата, ветеранских организаций, а также администрации. Посмертно Денис Ульянов награжден орденом Мужества.