Автоугонщик из Свердловской области погиб в ходе СВО

В картотеке Артемовского суда указано, что Денис привлекался за угоны и кради с подросткового возраста. В основном в нетрезвом виде он похищал отечественные авто и мотоциклы, у которых нет хорошей защитной системы. Он катался на них. Каждый раз его ловили. Он сознавался в содеянном и на год — два отправлялся в колонию.