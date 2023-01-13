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Автоугонщик из Свердловской области погиб в ходе СВО

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
С погибшим участником спецоперации простились в Свердловской области. 28-летний Денис Ульянов служил в рядах ЧВК «Вагнер». Контракт молодой человек подписал, когда отбывал наказание в колонии.

Об этом рассказал глава Артемовского Константин Трофимов. По словам сестры погибшего Анастасии, ушел мужчина служить 20 ноября. После этого связь с ним была потеряна. Согласно военной справке, погиб Денис 5 декабря.

В картотеке Артемовского суда указано, что Денис привлекался за угоны и кради с подросткового возраста. В основном в нетрезвом виде он похищал отечественные авто и мотоциклы, у которых нет хорошей защитной системы. Он катался на них. Каждый раз его ловили. Он сознавался в содеянном и на год — два отправлялся в колонию.

Фото: личная страница сестры Дениса Ульянова Вконтакте

Молодой человек нигде не работал и жил со своими родителями, пишет Е1. Последний раз он был осужден в мае 2022 года за угон. Денис шел нетрезвым по Артемовскому, увидел жигули и решил прокатится. За это ему было назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. Он успел отсидеть только шесть месяцев.

Погиб молодой человек в Артемовске (Бахмуте) Донецкой области. Похоронили его с почестями. На церемонии присутствовали представитель военкомата, ветеранских организаций, а также администрации. Посмертно Денис Ульянов награжден орденом Мужества.

Начальник котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом погиб на спецоперации
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