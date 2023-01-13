Бесплатный Wi-Fi появился в трамваях в Нижнем Тагиле

Со слов главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, услуга сделает удобнее путь тех пассажиров, кто едет на дальние расстояния при помощи общественного транспорта. Для этого в трамваях созданы соответствующие условия.
Вагоны курсируют на разных линиях. Это удобно для пассажиров дальних маршрутов № 12, 15 и 17. Хочу узнать ваше мнение, нужна ли эта услуга? — спросил градоначальник.
Тагильчане обсудили новшество и пришли к выводу, что установка в трамваях Wi-Fi-роутеров способствует повышению уровня жизни и развитию города.