TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Бесплатный Wi-Fi появился в трамваях в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:28
Фото: скриншот из видео Владислава Пинаева
В 6 новых трамваях, курсирующих по маршрутам № 12, 15 и 17, появился бесплатный Wi-Fi. Жители и гости Нижнего Тагила могут подключаться к сети «Tagil_Tram» без ввода пароля и пользоваться интернетом.

Со слов главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, услуга сделает удобнее путь тех пассажиров, кто едет на дальние расстояния при помощи общественного транспорта. Для этого в трамваях созданы соответствующие условия.

Вагоны курсируют на разных линиях. Это удобно для пассажиров дальних маршрутов № 12, 15 и 17. Хочу узнать ваше мнение, нужна ли эта услуга? — спросил градоначальник.
Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Тагильчане обсудили новшество и пришли к выводу, что установка в трамваях Wi-Fi-роутеров способствует повышению уровня жизни и развитию города.

Читайте также:
Бесплатный трамвай развезет тагильчан после рождественской службы в церкви на ВагонкеТрамваи в новогоднюю ночь станут бесплатными в Нижнем ТагилеКоличество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Трамвай#Wi-fi#Бесплатно#Владислав Пинаев#Эксклюзив#Транспорт
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
10 января 09:17
Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
11 января 09:47
Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:01
Спасатель из Нижнего Тагила помог женщине на сломанном авто на трассе в -30 градусов
Вчера, 09:37
Цены на такси взлетели на Вагонке в Нижнем Тагиле во время предупреждения МЧС
Вчера, 03:43