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Девочка с монеткой в носу 12 часов ждала медицинской помощи в Свердловской области

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
Пятилетняя девочка играла с монетами, пока одна из них не застряла в носу у ребенка. Семья пострадавшей обратилась в больницу Шали (Свердловская область), однако там якобы отказались оказывать помощь. С момента обращения до извлечения инородного тела из организма прошло 12 часов.

Известно, что семья проживает в деревне Гора Свердловской области. Узнав о случившемся, родители обратились в больницу пгт. Шаля. Врачи якобы не знали, что делать, поэтому в оказании медпомощи отказали. Свердловчанам предложили на электропоезде поехать в учреждения здравоохранения Первоуральска, но и там не помогли: со слов потерпевших, им сказали ждать до утра. В это время должен был закончиться выходной у лор-врача.

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Мать и отец девочки с монеткой в носу нашли машину и приблизительно в полночь поехали в Екатеринбург. Медики свердловской столицы, передает слова семьи «Ural Mash | Урал Мэш», быстро оказали ребенку помощь и отправили домой. Главврач медучреждения Шали говорит о том, что ничего не знает о случившемся, однако организует служебную проверку.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Дети#Больница#Медицинская помощь#Происшествия
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