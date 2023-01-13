Девочка с монеткой в носу 12 часов ждала медицинской помощи в Свердловской области

Известно, что семья проживает в деревне Гора Свердловской области. Узнав о случившемся, родители обратились в больницу пгт. Шаля. Врачи якобы не знали, что делать, поэтому в оказании медпомощи отказали. Свердловчанам предложили на электропоезде поехать в учреждения здравоохранения Первоуральска, но и там не помогли: со слов потерпевших, им сказали ждать до утра. В это время должен был закончиться выходной у лор-врача.