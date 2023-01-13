ЕСПЧ присудил участникам конфликта в сквере в Екатеринбурге по 3900 евро

Решение, по его словам, вынесли 12 января. Всего в решении указаны имена 19 человек. Адвокат считает, это те, кому был назначен административный арест в качестве наказания. Он отметил, что жалоб было направлено больше. ЕСПЧ счет наказание несправедливым, так как выражение своего мнения не считается нарушением. Дальше планируется подать заявления о выплатах. Также Бушмаков отметил, что решение ЕСПЧ для России на данный момент не обязательно.