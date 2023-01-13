ЕСПЧ присудил участникам конфликта в сквере в Екатеринбурге по 3900 евро

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Причиной конфликта, случившегося в Екатеринбурге, стало то, что на месте сквера хотели возвести храм, но не все были с этим согласны. После этого в городе было проведено общегородское голосование, на котором было определено новое место для строительства.
Сегодня, 13 января, стало известно, что ЕСПЧ высказался по данной ситуации. Он вынес решение о том, что люди, задержанные во время акции, должны получить компенсации. По словам адвоката Алексея Бушмакова, каждому ЕСПЧ присудил по 3900 евро.
Решение, по его словам, вынесли 12 января. Всего в решении указаны имена 19 человек. Адвокат считает, это те, кому был назначен административный арест в качестве наказания. Он отметил, что жалоб было направлено больше. ЕСПЧ счет наказание несправедливым, так как выражение своего мнения не считается нарушением. Дальше планируется подать заявления о выплатах. Также Бушмаков отметил, что решение ЕСПЧ для России на данный момент не обязательно.