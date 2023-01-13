TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

ЕСПЧ присудил участникам конфликта в сквере в Екатеринбурге по 3900 евро

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
Европейский суд по правам человека постановил выплатить участникам конфликта в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, который случился 4 года назад, по 3900 евро.

Причиной конфликта, случившегося в Екатеринбурге, стало то, что на месте сквера хотели возвести храм, но не все были с этим согласны. После этого в городе было проведено общегородское голосование, на котором было определено новое место для строительства.

Сегодня, 13 января, стало известно, что ЕСПЧ высказался по данной ситуации. Он вынес решение о том, что люди, задержанные во время акции, должны получить компенсации. По словам адвоката Алексея Бушмакова, каждому ЕСПЧ присудил по 3900 евро.

Решение, по его словам, вынесли 12 января. Всего в решении указаны имена 19 человек. Адвокат считает, это те, кому был назначен административный арест в качестве наказания. Он отметил, что жалоб было направлено больше. ЕСПЧ счет наказание несправедливым, так как выражение своего мнения не считается нарушением. Дальше планируется подать заявления о выплатах. Также Бушмаков отметил, что решение ЕСПЧ для России на данный момент не обязательно.

ЕСПЧ поставил точку в споре уральского блогера и правительства Азербайджана
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#ЕСПЧ#Решение#Компенсация#Суд
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Сегодня, 11:02