Фото главврача ГБ №1 Тагила используют в рекламе телеграм-канала о долголетии

В самом посте сказано, что у пользователей есть два варианта: «идти на поводу у медицинских бизнесменов, пичкать себя таблетками вечной молодости и буквально жить в кабинете у врача» или «подписаться на канал, который ведет главный врач на пенсии, где он открыл реальные секреты того, как реально прожить век». Далее создатели рекламы гарантируют, что при чтении блока «экс-руководителя» всего 10 минут в день подписчикам обеспечена долгая и здоровая жизнь. Имя «главного врача на пенсии» при этом не указано.