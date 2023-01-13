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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Фото главврача ГБ №1 Тагила используют в рекламе телеграм-канала о долголетии

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Телеграм-канал о народной медицине использует фото главного врача Городской больницы №1 Нижнего Тагила Александра Павловских для таргетированной рекламы. В посте сказано, что канал ведет «главный врач на пенсии», который «открыл секреты того, как реально прожить век».

Лицо главного врача Городской больницы №1 Нижнего Тагила Александра Павловских стало визитной карточкой телеграм-канала о народной медицине. Реклама с фотографией руководителя тагильского медучреждения «всплывает» в десятках телеграм-каналов. Так, алгоритмы показывают пост в политических, медицинских и даже военных группах.

В самом посте сказано, что у пользователей есть два варианта: «идти на поводу у медицинских бизнесменов, пичкать себя таблетками вечной молодости и буквально жить в кабинете у врача» или «подписаться на канал, который ведет главный врач на пенсии, где он открыл реальные секреты того, как реально прожить век». Далее создатели рекламы гарантируют, что при чтении блока «экс-руководителя» всего 10 минут в день подписчикам обеспечена долгая и здоровая жизнь. Имя «главного врача на пенсии» при этом не указано.

Фото: скриншот рекламного поста

Сам Александр Павловских, чей образ выбрали для привлечения подписчиков, отметил, что отношения к данному телеграм-каналу не имеет.

Не очень приятно, что используют мое фото. К этому процессу я никакого отношения не имею, кроме того, до пенсии мне еще очень далеко, — прокомментировал TagilCity.ru главврач ГБ №1 Александр Павловских.

Руководитель добавил, что не обращался к создателям канала, хотя знакомые и сотрудники несколько раз присылали ему этот пост. Со слов Александра Павловских, выяснять, кто именно использует его фото, затратно по времени.

Корреспондент TagilCity.ru обратился к владельцам паблика, которые запустили таргетированную рекламу с фото главврача. Со слов создателя канала Евгения, фото Александра Павловских было выложено в интернете «без указания авторства».

Данное фото было случайно найдено в интернете. Постараюсь больше не использовать, — ответил владелец телеграм-канала. 

Однако приостановить рекламу с лицом главврача, с его слов, удастся только в следующем месяце, так как таргет заказан до конца января этого года.

Как только вся запланированная реклама выйдет, сразу поменяю, — уточнил Евгений.
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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Общество#Александр Павловских#ГБ №1#Врач#Телеграм-канал#Интернет-реклама
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