Лишить гражданства Назарова предложила депутат Госдумы от Свердловской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жанна Рябцева поблагодарила тагильчан с тем, что они «ежедневно приближают нашу победу», пишет «КП-Екатеринбург». Также она добавила, что благодаря тагильским активистам был отменен спектакль с участием Дмитрия Назарова. Причиной послужили его высказывания с критикой спецоперации.
Люди, которые против своей страны, не имеют права на народную поддержку. Таких, конечно, нужно лишать наград. И, возможно, лишать гражданства, — сказала депутат.
Напомним, что в Нижнем Тагиле был отменен спектакль с участием артиста. На этом настояли местные активисты. Также они требовали проверить Назарова на предмет дискредитации армии.