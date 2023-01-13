TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Лишить гражданства Назарова предложила депутат Госдумы от Свердловской области

Сегодня, 11:02
Фото: дмитрийназаров.рф
Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева предложила лишить гражданства РФ звезду телесериала «Кухня» Дмитрия Назарова за его высказывания о СВО.

Жанна Рябцева поблагодарила тагильчан с тем, что они «ежедневно приближают нашу победу», пишет «КП-Екатеринбург». Также она добавила, что благодаря тагильским активистам был отменен спектакль с участием Дмитрия Назарова. Причиной послужили его высказывания с критикой спецоперации.

Люди, которые против своей страны, не имеют права на народную поддержку. Таких, конечно, нужно лишать наград. И, возможно, лишать гражданства, — сказала депутат.

Напомним, что в Нижнем Тагиле был отменен спектакль с участием артиста. На этом настояли местные активисты. Также они требовали проверить Назарова на предмет дискредитации армии.

Об отмене спектакля с Дмитрием Назаровым высказалась директор дворца в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Гражданство#Депутат#Спектакль#Спецоперация
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Сегодня, 11:02