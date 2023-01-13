Лишить гражданства Назарова предложила депутат Госдумы от Свердловской области

Жанна Рябцева поблагодарила тагильчан с тем, что они «ежедневно приближают нашу победу», пишет «КП-Екатеринбург». Также она добавила, что благодаря тагильским активистам был отменен спектакль с участием Дмитрия Назарова. Причиной послужили его высказывания с критикой спецоперации.